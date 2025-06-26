Вступление 2025: как украинцы списывают на НМТ, подробности

Национальный мультипредметный тест (НМТ) стал главной формой вступительного экзамена для украинских абитуриентов во время войны с россиянами. Но некоторые участники все еще пытаются обойти систему и списать.

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Специалисты Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) пытаются обеспечить честность и прозрачность Национального мультипредметного теста (НМТ). И директор УЦОКО Татьяна Вакуленко рассказала в интервью "Освитории", как некоторые пытаются списать во время тестов, несмотря на трудности.

Основные схемы списывания на НМТ

Использование мобильного телефона

Это самое массовое нарушение, которое выявляется во время проведения тестов. Участники пытаются пронести смартфоны в аудитории и использовать их для поиска ответов или передачи заданий третьим лицам.

Организаторы пытаются предотвратить списывание, сотрудничая с полицией охраны, которая проверяет участников с помощью металлоискателей. Запрещают проносить любые электронные устройства, кроме разрешенных.

Обычные шпаргалки

Бумажные шпаргалки все еще популярны. Некоторые скрывают их в рукавах, обуви или даже в бутылках с водой.

Чтобы предотвратить использование шпаргалок, в каждой аудитории работают двое инструкторов, которые внимательно наблюдают за поведением участников. Используются камеры наблюдения, которые позволяют мониторить ситуацию даже за пределами комнаты.

Передача заданий через черновики

Еще одна распространенная практика — переписывание заданий на черновик, чтобы передать их преподавателям, репетиторам или другим заинтересованным лицам. Эти лица впоследствии создают сборники тестов, которые выдают за собственные наработки.

С 2024 года черновики с полным содержанием тестов запрещено выносить. Если участник хочет записать только свои результаты или баллы, он имеет право это сделать — но сам черновик заберет инструктор.

Возможно ли списать на УМТ

С технической стороны — сделать это крайне сложно. Татьяна Вакуленко говорит, что все сторонние интернет-ресурсы и вложения во время тестирования заблокированы на уровне системы. Участники могут пользоваться только теми инструментами, которые разрешены платформой НМТ.

УЦОКО постоянно анализирует новые попытки мошенничества и оперативно реагирует.

"Стараемся расти вместе с участниками — на каждые уловки тоже придумываем эффективное противодействие", — отмечает Вакуленко.

Напомним, Фокус писал о том, что на НМТ один из участников прихватил неожиданную шпаргалку — таблицу умножения. За свою неуверенность в базовых знаниях он поплатился потерей права на поступление. Директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко подтвердила, что как и в прошлые годы было определенное количество нарушителей на УМТ, но таких было немного. Ведь тогда абитуриенты теряют возможность поступать. Результаты аннулируют и проходить оценивание во время нынешних сессий запрещают.

Для поступления на бюджет в лучшие вузы или на популярные специальности нужно набрать не менее 160 баллов по каждому предмету. Обязательный порог для того, чтобы тест считался сданным, составляет 100 баллов.