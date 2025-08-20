У Раді розглядають законопроєкт про НМТ 2026: що зміниться для вступників

У парламенті зареєстрували законопроєкт щодо НМТ 2026. Національний мультипредметний тест планують проводити за моделлю попередніх років: вступні випробування до закладів вищої освіти включатимуть тестування з чотирьох предметів.

У Верховній Раді зареєстрували проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2026 року. Як відомо з парламентського порталу, 19 серпня документ надали для ознайомлення членам Комітету з питань освіти, науки та інновацій.

НМТ 2026: вступні випробування до закладів вищої освіти

Конкурсний відбір до вишів відбуватиметься за результатами тестів 2023-2026 років. В окремих випадках також може бути творчий конкурс або перевірка фізичної підготовки.

На НМТ 2026 випускники обов’язково складатимуть три предмети:

українську мову;

математику;

історію України.

Четвертий предмет можна буде обрати серед таких:

іноземна мова;

біологія;

географія;

фізика;

хімія;

українська література.

Випускники 2026 року державну підсумкову атестацію (ДПА) не складатимуть, лише Національний мультипредметний тест.

Цьогоріч обов’язковими для вступників були ті ж предмети, а четвертий можна було обрати з ідентичного переліку. Тобто в Україні планують проведення НМТ 2026 за моделлю попередніх років.

У 2025 році основна сесія проходила з 14 травня до 25 червня, а додаткова — з 14 до 25 липня. Розклад сесій НМТ на навчальний рік 2025/2026 поки не відомий.

Нагадаємо, цього року найскладнішим предметом з національного мультипредметного тесту виявилась математика, її не склали 11,4% вступників. На другому місці опинилася хімія, яку провалили 40 учасників із 770.

Директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко розповіла про основні схеми списування, до яких вдаються випускники на НМТ. Вона запевнила, що списати під час цього тестування — вкрай складно, і на спроби шахрайства оперативно реагують.