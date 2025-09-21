Ліцеї вириваються вперед: топ-10 шкіл України за результатами НМТ-2025

Представлений рейтинг найкращих навчальних закладів за підсумками НМТ-2025. Лідерство утримують ліцеї з Києва, Львова, Івано-Франківська та Тернопільщини.

Інформаційний освітній портал "Освіта.ua" оприлюднив рейтинг найкращих закладів загальної середньої освіти України за результатами національного мультипредметного тесту 2025 року, де перші позиції посіли ліцеї Києва, Львова, Івано-Франківська та Тернопільської області

Топ-10 шкіл України за результатами НМТ-2025

Ліцей "Інтелект" Дарницького району м. Києва — рейтинговий бал 150,8.

Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при ЛНУ ім. Івана Франка — 150.

Науковий ліцей ім. Миколи Сабата Івано-Франківської міськради — 148,9.

Заліщицька державна гімназія Тернопільської області — 148,6.

Ліцей № 100 "Поділ" Подільського району м. Києва — 148,1.

Перша українська дистанційна школа "Оптіма" (м. Київ) — 147,9.

Київський ліцей "Голосіївський" № 241 Голосіївського району — 147,4.

Ліцей № 171 "Лідер" Шевченківського району м. Києва — 147,1.

Ліцей № 142 імені Пуссенка Голосіївського району м. Києва — 146,5.

Ліцей № 38 ім. В. Мельникова Печерського району м. Києва — 146,4.

Як укладався рейтинг

Рейтинг сформовано на основі середнього бала НМТ випускників, врахувавши результати з усіх предметів мультитесту та кількість складених тестів у кожному закладі.

До тестування входили три обов’язкові предмети — українська мова, математика та історія України, а також дисципліна на вибір. Екзамен проводився у форматі комп’ютерного тестування в Україні та за кордоном, включно з тимчасовими центрами у 32 країнах.

Нагадаємо, через воєнні дії частина українських школярів продовжує навчання дистанційно, у тому числі за кордоном. Це також впливає на підсумкові позиції шкіл та областей у всеукраїнському рейтингу.

