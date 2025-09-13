Результати НМТ-2025: який предмет найгірше склали абітурієнти (фото)

Учасники Національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2025 році, які обрали німецьку мову, показали найвищий середній результат — 155,5 бала. Водночас найнижчий показник продемонстрували ті, хто складав завдання з математики — 132,3.

Related video

Раніше саме тести з математики показували невисокі показники за останні роки, йдеться у звіті Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Загальний зріз середніх балів за другими дисциплінами, які складали учасники тестування, виглядав наступним чином — іспанська мова (151,2), французька мова (148,6); біологія (147,5) й англійська мова (147,1).

Показники з української мови (147,1), історії України (141,6) та української літератури (137,4) опинилися нижче очікуваного рейтингу. Серед природознавчих дисциплін найнижчі показники зафіксовані у тих, хто складали географію (142), хімію (138,7) та фізику (134,3).

Середні бали учасників з дисциплін НМТ-2025 Фото: скриншот

Очільниця УЦОЯО Тетяна Вакуленко заявила, що середній показник розраховували лише за оцінками тих учасників, які змогли подолати поріг проходження тесту з відповідного предмета. Водночас статистика 2025 року майже повторює результати НМТ 2024-го.

За словами чиновниці, 13,5% учасників не подолали поріг хоча б з одного предмета, що складає 39 тисяч осіб. Через це ці учасники втратять шанс вступити до закладів вищої освіти у цьому році, відзначає пані Вакуленко.

Вона відзначає, що найбільші труднощі виникли з математики — понад 34 тисячі майбутніх абітурієнтів (11,9% від усіх учасників) не набрали прохідний бал. Керівниця УЦОЯО додала, що тенденція з математикою, що стає одним із найскладніших предметів на тестах, спостерігається "вже багато років".

Раніше Фокус повідомляв про те, які предмети треба було здавати під час НМТ-2025. Тестування передбачатиме здачу трьох обов'язкових та однієї додаткової дисципліни.

Згодом стало відомо, що школярі отримають президентську стипендію, якщо набрали на НМТ понад 185 балів. Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що розмі виплат складатиме 10 000 грн на рік, а кількість стипендійних студентів збільшать до 400.