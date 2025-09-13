Результаты НМТ-2025: какой предмет хуже всего сдали абитуриенты (фото)

Участники Национального мультипредметного теста (НМТ) в 2025 году, которые выбрали немецкий язык, показали самый высокий средний результат — 155,5 балла. В то же время самый низкий показатель продемонстрировали те, кто сдавал задания по математике — 132,3.

Ранее именно тесты по математике показывали невысокие показатели за последние годы, говорится в отчете Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Общий срез средних баллов по вторым дисциплинам, которые сдавали участники тестирования, выглядел следующим образом — испанский язык (151,2), французский язык (148,6); биология (147,5) и английский язык (147,1).

Показатели по украинскому языку (147,1), истории Украины (141,6) и украинской литературе (137,4) оказались ниже ожидаемого рейтинга. Среди природоведческих дисциплин самые низкие показатели зафиксированы у тех, кто сдавал географию (142), химию (138,7) и физику (134,3).

Средние баллы участников по дисциплинам НМТ-2025 Фото: скриншот

Руководительница УЦОКО Татьяна Вакуленко заявила, что средний показатель рассчитывали только по оценкам тех участников, которые смогли преодолеть порог прохождения теста по соответствующему предмету. В то же время статистика 2025 года почти повторяет результаты НМТ 2024-го.

По словам чиновницы, 13,5% участников не преодолели порог хотя бы по одному предмету, что составляет 39 тысяч человек. Из-за этого эти участники потеряют шанс поступить в учреждения высшего образования в этом году, отмечает госпожа Вакуленко.

Она отмечает, что наибольшие трудности возникли по математике — более 34 тысяч будущих абитуриентов (11,9% от всех участников) не набрали проходной бал. Руководитель УЦОКО добавила, что тенденция с математикой, которая становится одним из самых сложных предметов на тестах, наблюдается "уже много лет".

Ранее Фокус сообщал о том, какие предметы надо было сдавать во время УМТ-2025. Тестирование будет предусматривать сдачу трех обязательных и одной дополнительной дисциплины.

Впоследствии стало известно, что школьники получат президентскую стипендию, если набрали на НМТ более 185 баллов. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что размер выплат составит 10 000 грн в год, а количество стипендиальных студентов увеличат до 400.