Школьники, набравшие на НМТ от 185 баллов, получат президентскую стипендию, – Свириденко

С 1 сентября будет увеличен размер президентских стипендий для учащихся профтехучилищ, а также планируют поощрять школьников за высокие результаты национального мультипредметного теста (НМТ).

Об этом после участия в Украинском молодежном форуме "Молодежь здесь" сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Глава Кабмина озвучила конкретные суммы президентских стипендий:

для учащихся профтехучилищ –до 6 320 грн;

для студентов колледжей и техникумов — 7 600 грн;

для студентов университетов — 10 000 грн;

для аспирантов — 23 700 грн.

Школьники, которые сдадут НМТ на 185+ баллов, получат президентскую стипендию в размере 10 000 грн в год. Количество таких стипендий Кабмин планирует увеличить до 400.

"От президента получили поручение уже в следующем году повысить стипендии для всех студентов. Это решение, которое давно назрело", – написала политик.

Она также добавила, что правительство вместе с военными пересмотрит правила пересечения границы, повысив возрастной предел с 18 до 22 лет.

На этом же форуме присутствовал и президент Украины Владимир Зеленский. Он сказал, что абитуриенты, которые не поступили в ВУЗы летом, смогут повторить попытку зимой. Правительству уже поручили подготовить нужные предложения, сказал глава государства.

"Была идея зимней вступительной кампании. Чтобы не приходилось ждать год, если летом по какой-то причине не удалось пройти", — отметил президент.

Кроме этого, Зеленский обещает, что со следующего года абсолютно всем украинским студентам увеличат стипендии.

Ранее Фокус писал, что Кабмин упростил условия получения социальной стипендии для студентов.