Поступление в ВУЗы по-новому и увеличение стипендий: Зеленский анонсировал изменения для студентов

Президент Украины Владимир Зеленский поручил упростить условия поступления в высшие учебные заведения. Студентам будут выплачивать повышенные стипендии до 8 000 гривен.

Related video

В Украине могут ввести дополнительную вступительную кампанию зимой. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на Украинском молодежном форуме "Молодежь здесь".

Абитуриенты, которые не поступили в ВУЗы летом, смогут повторить попытку зимой. Правительству уже поручили подготовить нужные предложения, сказал глава государства.

"Была идея зимней вступительной кампании. Чтобы не приходилось ждать год, если летом по какой-то причине не удалось пройти", — отметил президент.

Зеленский отметил наличие других инициатив для студентов, которые нужно проработать.

До 8 000 гривен: стипендии увеличат всем студентам в Украине

Кроме этого, Зеленский обещает, что со следующего года абсолютно всем украинским студентам увеличат стипендии. Однако он не уточнил, насколько именно предвидится повішение.

"Мы согласовали с премьер-министром и министром финансов, что будет проработано решение о повышении стипендий. Это то, что не делали уже много лет", — заявил он.

Глава государства надеется, что в бюджете на 2026 год предусмотрят необходимые средства.

"Уже сейчас мы расширяем поддержку тех, кто показывает высокие учебные результаты. Будем продолжать действующие программы и стимулировать студентов к еще лучшим достижениям", — заметил Зеленский.

Бывший заместитель министра образования Михаил Винницкий 10 августа говорил, что академическая стипендия в Украине — около 2100 гривен, а повышенная доходит почти до 3000 гривен

По его словам, в парламенте на последних этапах рассматривается законопроект о появлении национальных, повышенных стипендий. Студенты будут получать деньги на уровне минимальной заработной платы, до 8 000 гривен.

"Это для наших сильнейших студентов, которые будут иметь самые высокие баллы", — сказал экс-чиновник.

Напомним, во время вступительной кампании в 2025 году многие говорили о сниженных конкурсных баллах для поступления в ВУЗы. Главным нововведением стала обновленная формула расчета конкурсного балла.

Минимальный балл для абитуриентов в 2025 году был установлен на уровне 130 и 150 баллов. Все зависело от конкретных групп специальностей.