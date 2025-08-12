Вступ до вишів по-новому та збільшення стипендій: Зеленський анонсував зміни для студентів

Президент України Володимир Зеленський доручив спростити умови вступу до вищих навчальних закладів. Студентам виплачуватимуть підвищені стипендії до 8 000 гривень.

В Україні можуть запровадити додаткову вступну кампанію взимку. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на Українському молодіжному форумі "Молодь тут".

Абітурієнти, які не вступили до ВНЗ влітку, зможуть повторити спробу взимку. Уряду вже доручили підготувати потрібні пропозиції, сказав глава держави.

"Була ідея зимової вступної кампанії. Щоб не доводилося чекати рік, якщо влітку з якоїсь причини не вдалося пройти", — зазначив президент.

Зеленський відзначив наявність інших ініціатив для студентів, які потрібно опрацювати.

До 8 000 гривень: стипендії збільшать усім студентам в Україні

Крім цього, Зеленський обіцяє, що з наступного року абсолютно всім українським студентам збільшать стипендії. Однак він не уточнив, наскільки саме передбачається підвищення.

"Ми узгодили з прем'єр-міністром і міністром фінансів, що буде опрацьовано рішення про підвищення стипендій. Це те, що не робили вже багато років", — заявив він.

Глава держави сподівається, що в бюджеті на 2026 рік передбачать необхідні кошти.

"Уже зараз ми розширюємо підтримку тих, хто показує високі навчальні результати. Будемо продовжувати чинні програми та стимулювати студентів до ще кращих досягнень", — зауважив Зеленський.

Колишній заступник міністра освіти Михайло Вінницький 10 серпня говорив, що академічна стипендія в Україні — близько 2100 гривень, а підвищена доходить майже до 3000 гривень

За його словами, у парламенті на останніх етапах розглядається законопроєкт про появу національних, підвищених стипендій. Студенти отримуватимуть гроші на рівні мінімальної заробітної плати, до 8 000 гривень.

"Це для наших найсильніших студентів, які матимуть найвищі бали", — сказав ексчиновник.

Нагадаємо, під час вступної кампанії 2025 року багато хто говорив про знижені конкурсні бали для вступу до вишів. Головним нововведенням стала оновлена формула розрахунку конкурсного бала.

Мінімальний бал для абітурієнтів у 2025 році було встановлено на рівні 130 і 150 балів. Усе залежало від конкретних груп спеціальностей.