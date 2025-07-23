Вступление 2025: почему конкурсные баллы стали ниже — разъяснение МОН

Вступление 2025 отмечается не усложнением, а совершенствованием системы. Изменения направлены на то, чтобы поддержать мотивированных абитуриентов, которые сознательно выбирают предметы в соответствии с желаемой специальностью.

Related video

В рамках вступительной кампании 2025 в Украине появилось немало обсуждений относительно якобы сниженных конкурсных баллов в этом году. Некоторые источники утверждают, что причина в слабых результатах УМТ и "неэффективной" системе коэффициентов. Министерство образования и науки Украины опровергло эти утверждения и объяснило новые подходы к расчету конкурсного балла.

Вступление 2025: результаты НМТ остаются стабильными

По информации Украинского центра оценивания качества образования, средние баллы УМТ 2025 не снизились по сравнению с предыдущим годом. В частности, по математике зафиксированы даже немного более высокие результаты. Следовательно, говорить о "снижении уровня знаний" при поступлении 2025 на бакалавра нет оснований.

Вступление 2025: формула расчета конкурсного балла изменилась

Ключевое нововведение вступительной кампании 2025 в Украине — обновленная формула расчета конкурсного балла, которая стимулирует абитуриентов выбирать предметы, соответствующие будущей специальности. Например, для специальности "Менеджмент" высший коэффициент получит география, а не биология. Для тех, кто поступает на специальность "Среднее образование (математика)", преимущество получит физика.

Абитуриент все еще может подать документы с любым выборочным предметом, однако электронный кабинет поступающего 2025 автоматически учтет профильность и применит соответствующий коэффициент.

Вступление 2025: снижение баллов — результат новой логики, а не плохих оценок

Более низкий конкурсный балл в некоторых случаях — это результат применения более низкого коэффициента для непрофильного предмета. Такая система направлена на более точное зачисление абитуриентов на соответствующие образовательные программы и поддержку тех, кто уже ориентируется в своей будущей профессии.

Напомним, Министерство образования Украины утвердило Порядок приема для поступления в 2025 году, в котором установлен минимальный конкурсный балл для различных групп специальностей. Для девяти специальностей минимальный конкурсный балл больше, чем у других, и равен 150. В то же время высшие учебные заведения имеют право повысить эту планку.

Фокус также писал, Министерство образования рассказало об основных вопросах поступления 2025, о котором должны знать абитуриенты.