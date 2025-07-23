Вступ 2025: чому конкурсні бали стали нижчими — роз'яснення МОН

Вступ 2025 відзначається не ускладненням, а вдосконаленням системи. Зміни спрямовані на те, щоб підтримати мотивованих вступників, які свідомо обирають предмети відповідно до бажаної спеціальності.

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У межах вступної кампанії 2025 в Україні з’явилось чимало обговорень щодо нібито знижених конкурсних балів цьогоріч. Деякі джерела стверджують, що причина у слабших результатах НМТ та "неефективній" системі коефіцієнтів. Міністерство освіти і науки України спростувало ці твердження та пояснило нові підходи до розрахунку конкурсного бала.

Вступ 2025: результати НМТ залишаються стабільними

За інформацією Українського центру оцінювання якості освіти, середні бали НМТ 2025 не знизилися у порівнянні з попереднім роком. Зокрема, з математики зафіксовано навіть трохи вищі результати. Отже, говорити про "зниження рівня знань" під час вступу 2025 на бакалавра немає підстав.

Вступ 2025: формула розрахунку конкурсного бала змінилася

Ключове нововведення вступної кампанії 2025 в Україні — оновлена формула обрахунку конкурсного бала, яка стимулює абітурієнтів обирати предмети, що відповідають майбутній спеціальності. Наприклад, для спеціальності "Менеджмент" вищий коефіцієнт отримає географія, а не біологія. Для тих, хто вступає на спеціальність "Середня освіта (математика)", перевагу отримає фізика.

Абітурієнт все ще може подати документи з будь-яким вибірковим предметом, однак електронний кабінет вступника 2025 автоматично врахує профільність і застосує відповідний коефіцієнт.

Вступ 2025: зниження балів — результат нової логіки, а не поганих оцінок

Нижчий конкурсний бал у деяких випадках — це результат застосування нижчого коефіцієнта для непрофільного предмета. Така система спрямована на точніше зарахування абітурієнтів на відповідні освітні програми та підтримку тих, хто вже орієнтується у своїй майбутній професії.

Нагадаємо, Міністерство освіти України затвердило Порядок прийому для вступу у 2025 році, у якому встановлено мінімальний конкурсний бал для різних груп спеціальностей. Для дев'яти спеціальностей мінімальний конкурсний бал більший, ніж в інших, і дорівнює 150. Водночас заклади вищої освіти мають право підвищити цю планку.

Фокус також писав, Міністерство освіти розповіло про основні питання вступу 2025, про який повинні знати абітурієнти.