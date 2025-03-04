Кабмин упростил условия получения социальной стипендии для студентов: что изменилось

Студенты льготных категорий в Украине могли претендовать на социальную стипендию, только если получили соответствующий статус до совершеннолетия. Правительство изменило эту норму.

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Кабинет министров Украины принял постановление об упрощении назначения социальной стипендии. Уязвимые категории студентов после достижения 18-летнего возраста смогут подавать заявление на выплату до 23 лет включительно. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики на Правительственном портале.

В ведомстве отметили, что право на социальную стипендию с 18 до 23 лет включительно имеют студенты льготных категорий, а именно дети:

внутренне перемещенных лиц;

участников боевых действий (УБД);

лиц с инвалидностью вследствие войны;

лиц, лишенных личной свободы.

Согласно постановлению, средства будут выплачиваться независимо от того, получил ребенок соответствующий статус до достижения совершеннолетия или после. Ранее нельзя было претендовать на эти выплаты, если студент или родители получили соответствующий статус после достижения ребенком 18-летнего возраста.

Кроме того, Кабмин ввел норму, которая позволяет детям УБД использовать для оформления социальной стипендии решение суда о признании отца или матери безвестно отсутствующим или выписку из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах и вместо справки о непосредственном участии в боевых действиях предоставить выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны.

Социальная стипендия: кто может оформить выплату

Народный депутат Павел Фролов отмечает, что право на социальную стипендию имеют студенты профессионального предвысшего и высшего образования. Для этого они должны принадлежать к льготным категориям населения, учиться по государственному заказу по дневной или дуальной форме образования. Не могут претендовать на выплату студенты, находящиеся в академическом отпуске, имеющие академические задолженности или неудовлетворительные результаты обучения.

Нардеп отмечает, что за определенными исключениями студенты должны выбирать или социальную, или академическую стипендию. Минимальный размер социальной в Украине составляет 890 грн, максимальный — 4 794 грн.

Студенты должны выбрать между социальной и академической стипендиями Фото: Скриншот

Напомним, 4 марта Фокус со ссылкой на Пенсионный фонд Украины писал, кто из украинцев, имеющих льготы на коммунальные услуги, получит двойную выплату в марте.

Также Фокус 3 марта объяснял, кто из граждан Украины может получить льготы на проезд в общественном транспорте.