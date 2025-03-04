Кабмін спростив умови отримання соціальної стипендії для студентів: що змінилося

Студенти пільгових категорій в Україні могли претендувати на соціальну стипендію, тільки якщо отримали відповідний статус до повноліття. Уряд змінив цю норму.

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Кабінет міністрів України ухвалив постанову про спрощення призначення соціальної стипендії. Вразливі категорії студентів після досягнення 18-річного віку зможуть подавати заяву на виплату до 23 років включно. Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики на Урядовому порталі.

У відомстві зазначили, що право на соціальну стипендію з 18 до 23 років включно мають студенти пільгових категорій, а саме діти:

внутрішньо переміщених осіб;

учасників бойових дій (УБД);

осіб з інвалідністю внаслідок війни;

осіб, позбавлених особистої свободи.

Відповідно до постанови, кошти виплачуватимуться незалежно від того, отримала дитина відповідний статус до досягнення повноліття чи після. Раніше не можна було претендувати на ці виплати, якщо студент чи батьки отримали відповідний статус після досягнення дитиною 18-річного віку.

Крім того, Кабмін увів норму, яка дозволяє дітям УБД використовувати для оформлення соціальної стипендії рішення суду про визнання батька чи матері безвісно відсутнім або витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин та замість довідки про безпосередню участь у бойових діях надати витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Соціальна стипендія: хто може оформити виплату

Народний депутат Павло Фролов зазначає, що право на соціальну стипендію мають студенти фахової передвищої та вищої освіти. Для цього вони повинні належати до пільгових категорій населення, навчатися за державним замовлення за денною чи дуальною формою освіти. Не можуть претендувати на виплату студенти, що перебувають в академічній відпустці, мають академічні заборгованості чи незадовільні результати навчання.

Нардеп наголошує, що за певними винятками студенти повинні обирати або соціальну, або академічну стипендію. Мінімальний розмір соціальної в Україні становить 890 грн, максимальний — 4 794 грн.

Студенти повинні обрати між соціальною та академічною стипендіями Фото: Скриншот

Нагадаємо, 4 березня Фокус із посиланням на Пенсійний фонд України писав, хто з українців, що мають пільги на комунальні послуги, отримає подвійну виплату в березні.

Також Фокус 3 березня пояснював, хто з громадян України може отримати пільги на проїзд у громадському транспорті.