Не тільки пенсіонери: хто з українців може отримати пільги на проїзд

Деякі люди можуть безоплатно користуватися громадським транспортом, однак це доступно лише кільком категоріям українців.

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В Україні передбачено пільги на безкоштовний проїзд у громадському транспорті для певних категорій громадян. Цією можливістю можуть скористатися не тільки пенсіонери, а й інші групи населення, які відповідають встановленим вимогам. Про це йдеться в Законі України "Про автомобільний транспорт".

Згідно із законодавством, право на безоплатний проїзд у міському електротранспорті та автобусах загального користування надається таким категоріям громадян:

пенсіонери за віком;

учасники бойових дій;

діти з багатодітних сімей;

громадяни з інвалідністю I і II групи;

військовослужбовці строкової служби;

військові, які стали інвалідами внаслідок війни;

діти до 6 років (без окремого місця для сидіння);

ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС (II категорія);

особи з інвалідністю війни та прирівняні до них категорії;

батьки загиблих або зниклих безвісти військовослужбовців;

реабілітовані особи, які отримали інвалідність через репресії;

діти з інвалідністю, пов'язаною з Чорнобильською катастрофою;

громадяни, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи (I категорія);

співробітники поліції та СБУ під час виконання службових завдань;

супроводжуючі осіб з інвалідністю I групи або дітей з інвалідністю (не більше однієї особи);

ветерани військової служби, Нацполіції, Державної податкової служби, Держслужби з надзвичайних ситуацій, кримінально-виконавчої служби та інших відомств.

Перевізники не мають права вимагати оплату проїзду у громадян, які належать до пільгових категорій. У разі необґрунтованої відмови водій може бути оштрафований на 170 гривень (10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). Однак для отримання права на безоплатний проїзд пасажир повинен пред'явити посвідчення або інший офіційний документ, що підтверджує пільгу.

Нагадаємо, що з 1 липня 2025 року в Україні розпочнеться реформа пенсійної системи щодо порядку нарахування та виплати пенсій по інвалідності. Зміни торкнуться як механізму розрахунку, так і умов надання таких виплат.

Додамо, що 2025 року в Україні зміняться правила нарахування пенсій, і буде введено обмеження на їхній максимальний розмір. У результаті у деяких громадян пенсії можуть скоротитися в кілька разів.