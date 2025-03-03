Не только пенсионеры: кто из украинцев может получить льготы на проезд

Некоторые люди могут бесплатно пользоваться общественным транспортом, однако это доступно лишь нескольким категориям украинцев.

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В Украине предусмотрены льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте для определенных категорий граждан. Этой возможностью могут воспользоваться не только пенсионеры, но и другие группы населения, отвечающие установленным требованиям. Об этом говорится в Законе Украины "Об автомобильном транспорте".

Согласно законодательству, право на бесплатный проезд в городском электротранспорте и автобусах общего пользования предоставляется следующим категориям граждан:

пенсионеры по возрасту;

участники боевых действий;

дети из многодетных семей;

граждане с инвалидностью I и II группы;

военнослужащие срочной службы;

военные, которые стали инвалидами вследствие войны;

дети до 6 лет (без отдельного места для сидения);

ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС (II категория);

лица с инвалидностью войны и приравненные к ним категории;

родители погибших или пропавших без вести военнослужащих;

реабилитированные лица, получившие инвалидность из-за репрессий;

дети с инвалидностью, связанной с Чернобыльской катастрофой;

граждане, пострадавшие от последствий Чернобыльской катастрофы (I категория);

сотрудники полиции и СБУ во время выполнения служебных задач;

сопровождающие лиц с инвалидностью I группы или детей с инвалидностью (не более одного человека);

ветераны военной службы, Нацполиции, Государственной налоговой службы, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, уголовно-исполнительной службы и других ведомств.

Перевозчики не имеют права требовать оплату проезда у граждан, относящихся к льготным категориям. В случае необоснованного отказа водитель может быть оштрафован на 170 гривен (10 необлагаемых минимумов доходов граждан). Однако для получения права на бесплатный проезд пассажир должен предъявить удостоверение или иной официальный документ, подтверждающий льготу.

Напомним, что с 1 июля 2025 года в Украине начнется реформа пенсионной системы относительно порядка начисления и выплаты пенсий по инвалидности. Изменения коснутся как механизма расчета, так и условий предоставления таких выплат.

Добавим, что в 2025 году в Украине изменятся правила начисления пенсий, и будет введено ограничение на их максимальный размер. В результате у некоторых граждан пенсии могут сократиться в несколько раз.