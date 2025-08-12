Школярі, які набрали на НМТ від 185 балів, отримають президентську стипендію, — Свириденко

З 1 вересня буде збільшено розмір президентських стипендій для учнів профтехучилищ, а також планують заохочувати школярів за високі результати національного мультипредметного тесту (НМТ).

Related video

Про це після участі в Українському молодіжному форумі "Молодь тут" повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Глава Кабміну озвучила конкретні суми президентських стипендій:

для учнів профтехучилищ — до 6 320 грн;

для студентів коледжів і технікумів — 7 600 грн;

для студентів університетів — 10 000 грн;

для аспірантів — 23 700 грн.

Школярі, які складуть НМТ на 185+ балів, отримають президентську стипендію в розмірі 10 000 грн на рік. Кількість таких стипендій Кабмін планує збільшити до 400.

"Від президента отримали доручення вже наступного року підвищити стипендії для всіх студентів. Це рішення, яке давно назріло", — написала політикиня.

Фото: Скриншот

Вона також додала, що уряд разом із військовими перегляне правила перетину кордону, підвищивши вікову межу з 18 до 22 років.

На цьому ж форумі був присутній і президент України Володимир Зеленський. Він сказав, що абітурієнти, які не вступили до вишів улітку, зможуть повторити спробу взимку. Уряду вже доручили підготувати потрібні пропозиції, сказав глава держави.

"Була ідея зимової вступної кампанії. Щоб не доводилося чекати рік, якщо влітку з якоїсь причини не вдалося пройти", — зазначив президент.

Крім цього, Зеленський обіцяє, що з наступного року абсолютно всім українським студентам збільшать стипендії.

Раніше Фокус писав, що Кабмін спростив умови отримання соціальної стипендії для студентів.