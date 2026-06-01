"Ніколи такого не бачила": вчителька історії не змогла отримати тверде "відмінно" на НМТ
Досвідчена вчителька історії вперше за 18 років особисто склала Національний мультипредметний тест (НМТ) та неочікувано для себе набрала 183 бали. Своїм результатом та висновками щодо специфіки цьогорічного іспиту вона поділилася в соцмережах, аби підтримати майбутніх абітурієнтів.
Про свій досвід розповіла вчителька-методистка Оксана Поліщук, яка викладає історію вже 18 років та веде TikTok-блог під ніком @ok_sana.polishchuk. Педагогиня підтвердила на власному досвіді, що вибір питань на НМТ працює як "рандомайзер".
Хоча тест охопив усі теми, їхній розподіл виявився вкрай нерівномірним. Наприклад, Київській Русі присвятили лише два питання, а періоду незалежної України — взагалі одне, яке стосувалося повномасштабного вторгнення. Крім того, деякі завдання відверто здивували вчительку, зокрема питання про ювілейні монети, які вона раніше ніколи не бачила.
Головною ж причиною втрати балів освітянка вважає надмірний аналіз через великий багаж знань. У завданнях на відповідність вона почала сумніватися і змінювати варіанти, хоча, на її думку, треба було залишати першу інтуїтивну відповідь.
Наразі вчителька не може детально проаналізувати свої помилки, проте закликає не робити з цього трагедії, адже вчителі — це не флешки на ніжках, і їхня головна суперсила полягає в умінні швидко знаходити потрібну інформацію.
