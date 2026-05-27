Вступна кампанія зміниться: випускникам можуть залишити лише три предмети на НМТ

У Верховній Раді обговорюють можливість скорочення кількості предметів на національному мультипредметному тесті з чотирьох до трьох. Також школярам, які потрапили під нічні обстріли перед тестуванням, дозволять складати НМТ в інший день.

Про це повідомила членкиня Комітету освіти, науки та інновацій, народна депутатка Юлія Гришина у коментарі Новини.LIVE під час “Саміту міст та регіонів”.

За її словами, через навантаження на школярів та умови війни держава має шукати шляхи спрощення вступної кампанії.

Гришина зазначила, що у Верховній Раді вже зареєстрований законопроєкт щодо наступної вступної кампанії. Наразі уряд пропонує залишити чотири предмети на НМТ, однак частина депутатів виступає за скорочення тестування.

“У нас є думки про те, що необхідно, можливо, спростити вступну кампанію і як мінімум на один предмет скоротити тестування”, — сказала Гришина.

Також вона повідомила про нововведення для учнів, які опинилися під обстрілами напередодні іспиту. За словами депутатки, діти, які перебувають у стресі після нічної атаки, тепер зможуть пройти НМТ в інший день.

“Дитина, яка перебуває у стресі після обстрілу, тепер матиме можливість скласти НМТ в інший день”, — зазначила вона.

Гришина підкреслила, що НМТ визначає можливість вступу до закладів вищої освіти, тому держава має створити для школярів максимально безпечні та справедливі умови проходження тестування.

Раніше в Українському центрі оцінювання якості освіти повідомляли, що понад 6 тисяч вступників отримали зауваження під час реєстрації на НМТ-2026. Йшлося про помилки в документах або незавершене подання даних, через що абітурієнтів могли не допустити до тестування.

Нещодавно Верховна Рада скасувала державну підсумкову атестацію у 2026 році. Водночас саме результати НМТ залишаться головною умовою для вступу до українських вишів.