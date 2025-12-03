В Україні скасували ДПА: Рада прийняла закон про вступну кампанію 2026 року

Верховна Рада прийняла закон, який передбачає скасування ДПА для всіх. Однак у 2026 році вступники, як і в попередні роки, складатимуть НМТ.

Парламент ухвалив Закон щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2026 року. Про це 3 грудня повідомила пресслужба апарату.

"Прийняття законопроєкту сприятиме гарантуванню безпеки вступників під час проведення вступної кампанії 2026 року, формуванню контингенту здобувачів вищої та фахової передвищої освіти, збереженню інтелектуального потенціалу нації, стимулюватиме до навчання в Україні, знизить соціальну напругу в суспільстві в частині визначеності правил та вимог вступної кампанії 2026 року і проходження державної підсумкової атестації", — зазначили у Раді.

Це підтверджує статус на парламентському порталі. На момент публікації матеріалу стан законопроєкту — "готується на підпис".

З пояснювальної записки відомо, що відповідно до прийнятого закону у 2026 році:

конкурсний відбір на навчання для здобуття ступеня вищої освіти відбуватиметься за результатами тестів 2023-2026 років, а також творчого конкурсу або перевірки фізичної підготовки в окремих випадках;

вступні випробування включають тестування з української мови, математики та історії України, а також одного предмету на вибір — іноземної мови, біології, географії, фізики, хімії або української літератури;

від державної підсумкової атестації усі здобувачі освіти звільняються.

Тести проводитимуть в електронному форматі. ДПА скасовують уже сьомий раз поспіль — ще з 2020 року. Спочатку причиною була пандемія, а згодом — повномасштабна війна.

Нагадаємо, у вересні повідомлялось, що Міністерство освіти і науки України планує запуск "нульового курсу" для абітурієнтів, які не змогли скласти НМТ. Програма передбачає рік навчання, після якого тести можна буде пройти повторно.

У 2025 році обов’язковими були ті ж предмети, а четвертий також був на вибір. Тобто у 2026 році НМТ проводитимуть за моделлю попередніх років. Цьогоріч основна сесія проходила з 14 травня до 25 червня, а додаткова — з 14 до 25 липня.