В Украине отменили ГИА: Рада приняла закон о вступительной кампании 2026 года

Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отмену ГИА для всех. Однако в 2026 году поступающие, как и в предыдущие годы, будут сдавать НМТ.

Парламент принял Закон о государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2026 года. Об этом 3 декабря сообщила пресс-служба аппарата.

"Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению безопасности поступающих во время проведения вступительной кампании 2026 года, формированию контингента соискателей высшего и профессионального предвысшего образования, сохранению интеллектуального потенциала нации, стимулировать к обучению в Украине, снизит социальную напряженность в обществе в части определенности правил и требований вступительной кампании 2026 года и прохождения государственной итоговой аттестации", — отметили в Раде.

Это подтверждает статус на парламентском портале. На момент публикации материала состояние законопроекта — "готовится на подпись".

Из пояснительной записки известно, что в соответствии с принятым законом в 2026 году:

конкурсный отбор на обучение для получения степени высшего образования будет происходить по результатам тестов 2023-2026 годов, а также творческого конкурса или проверки физической подготовки в отдельных случаях;

вступительные испытания включают тестирование по украинскому языку, математике и истории Украины, а также одного предмета на выбор — иностранного языка, биологии, географии, физики, химии или украинской литературы;

от государственной итоговой аттестации все соискатели образования освобождаются.

Тесты будут проводить в электронном формате. ГИА отменяют уже седьмой раз подряд — еще с 2020 года. Сначала причиной была пандемия, а затем — полномасштабная война.

Напомним, в сентябре сообщалось, что Министерство образования и науки Украины планирует запуск "нулевого курса" для абитуриентов, которые не смогли сдать НМТ. Программа предусматривает год обучения, после которого тесты можно будет пройти повторно.

В 2025 году обязательными были те же предметы, а четвертый также был на выбор. То есть в 2026 году НМТ будут проводить по модели предыдущих лет. В этом году основная сессия проходила с 14 мая по 25 июня, а дополнительная — с 14 по 25 июля.