Вступительная кампания изменится: выпускникам могут оставить только три предмета на НМТ

В Верховной Раде обсуждают возможность сокращения количества предметов на национальном мультипредметном тесте с четырех до трех. Также школьникам, которые попали под ночные обстрелы перед тестированием, позволят сдавать НМТ в другой день.

Об этом сообщила член Комитета образования, науки и инноваций, народный депутат Юлия Гришина в комментарии Новини.LIVE во время "Саммита городов и регионов".

По ее словам, из-за нагрузки на школьников и условий войны государство должно искать пути упрощения вступительной кампании.

Гришина отметила, что в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект о следующей вступительной кампании. Сейчас правительство предлагает оставить четыре предмета на НМТ, однако часть депутатов выступает за сокращение тестирования.

"У нас есть мысли о том, что необходимо, возможно, упростить вступительную кампанию и как минимум на один предмет сократить тестирование", — сказала Гришина.

Также она сообщила о нововведениях для учеников, которые оказались под обстрелами накануне экзамена. По словам депутата, дети, которые находятся в стрессе после ночной атаки, теперь смогут пройти НМТ в другой день.

"Ребенок, который находится в стрессе после обстрела, теперь будет иметь возможность сдать НМТ в другой день", — отметила она.

Гришина подчеркнула, что НМТ определяет возможность поступления в учреждения высшего образования, поэтому государство должно создать для школьников максимально безопасные и справедливые условия прохождения тестирования.

Ранее в Украинском центре оценивания качества образования сообщали, что более 6 тысяч абитуриентов получили замечания при регистрации на НМТ-2026. Речь шла об ошибках в документах или незавершенной подаче данных, из-за чего абитуриентов могли не допустить к тестированию.

Недавно Верховная Рада отменила государственную итоговую аттестацию в 2026 году. В то же время именно результаты УМТ останутся главным условием для поступления в украинские вузы.