Ежемесячно по 10 тысяч гривен: кому будут выплачивать новую "стипендию за НМТ"

Участники НМТ-2026, набравшие не менее 185 баллов по каждому предмету и поступившие в украинское высшее учебное заведение, смогут ежемесячно получать стипендию в размере 10 тысяч гривен.

Об этом сообщили в Фонде Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта.

Выплату будут назначать абитуриентам, которые покажут высокие результаты на национальном тесте по нескольким предметам и поступят в украинские вузы.

Главным условием для получения стипендии является результат 185 баллов и выше по каждому предмету НМТ. Просто сдать тест недостаточно — абитуриент также должен быть зачислен в украинское высшее учебное заведение и начать обучение.

Стипендия составит 10 тысяч гривен в месяц. Её будут выплачивать в течение всего первого года обучения в вузе.

В Фонде отметили, что программа призвана стимулировать талантливую молодежь оставаться в Украине и выбирать для обучения украинские университеты.

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"НМТ может оказаться не таким уж сложным. Но даже если вам придется приложить усилия, государство обязательно поддержит и поощрит вас. Мы будем рады видеть каждого в украинском университете", — подчеркнули в Фонде.

Получать выплаты смогут только те абитуриенты, которые одновременно выполнят требования, касающиеся результатов НМТ и поступления в украинский вуз.

Напомним, с 1 сентября 2026 года минимальная академическая стипендия в Украине увеличится до 4000 гривен. Получать её смогут не только студенты государственных вузов, но и те, кто обучается в частных учебных заведениях по государственному заказу. Минимальная стипендия увеличится вдвое по сравнению с 2025 годом, а средства на выплаты уже заложены в бюджете МОН на 2026 год.

Недавно выпускница львовского лицея № 81 имени Петра Сагайдачного София Клак набрала максимальные 600 баллов на национальном мультипредметном тесте. Она набрала по 200 баллов по английскому языку, математике и истории Украины.