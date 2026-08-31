Правила руху мостами під час повітряних тривог можуть змінитись: що кажуть у КМДА

Мер столиці зібрав раду оборони міста Києва, аби обговорити зміни в протоколах безпеки, які діють під час російських атак.

Раду зібрали, аби оновити протоколи безпеки і сформулювати окремі правила життєдіяльності міста в нинішніх умовах, повідомили у КМДА.

Пост Кличка Фото: Віталій Кличко

"Також, разом з військовими, переглянемо порядок організації руху мостами Києва під час повітряних тривог. Та запропонуємо уряду напрацьований алгоритм", - зазначив Віталій Кличко.

У Києві перший тиждень навчального року школи планують розпочати в очно-дистанційному форматі. Водночас заклади освіти мають бути готові змінювати формат навчання залежно від безпекової ситуації.

Тим часом уряд України разом із військовими та Укрзалізницею напрацьовує рішення щодо забезпечення роботи транспорту та логістики в умовах тривалих повітряних тривог. Ключовою ініціативою є можлива зміна режиму комендантської години в Києві та Київській області.