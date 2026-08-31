Метро на лівий берег під час тривоги: Кличко пропонує змінити правила роботи транспорту в Києві

31 серпня Рада оборони Києва ухвалила звернення до уряду щодо оновлення протоколів безпеки, котрі діють у столиці. Мер Віталій Кличко зазначив, що потрібно оновити правила щодо руху мостами під час повітряних тривог, роботу транспорту та послабити комендантської години.

Очільник міста підкреслив, що за умови ухвалення нових протоколів безпеки Київ пропонує внести деякі зміни в роботу метрополітену. Аби під час повітряної тривоги без обмежень працювала Сирецько-Печерська лінія (зелена гілка). Із забезпеченням руху поїздів та перевезенням пасажирів через Південний міст з лівого на правий та з правого на лівий берег.

Адже, як нагадав Кличко, наземний комунальний транспорт продовжує працювати під час тривог.

"Рада оборони Києва надала доручення Силам оборони та профільним структурним підрозділам КМДА невідкладно надати оптимальні пропозиції щодо зняття обмежень руху автотранспорту мостами, де діють такі обмеження під час тривог", — повідомив мер.

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Окремо столиця пропонує послабити комендантську годину. Мова про дозвіл на рух транзитного вантажного транспорту для покращення логістики, а також можливість пересування людей, які прибувають до Києва потягами чи іншим міжміським і міжнародним транспортом, оскільки потяги, інший міжміський та міжнародний транспорт останнім часом запізнюються (знову ж таки через повітряні тривоги) і прибувають в комендантську годину.

Крім того, місто планує запропонувати уряду новий алгоритм роботи для бізнесу, окремих медичних і навчальних закладів, а також комунальних установ.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що Віталій Кличко зібрав раду оборони міста Києва, аби обговорити зміни в протоколах безпеки, які діють під час російських атак.

Також стало відомо, що у Києві перший тиждень навчального року школи планують розпочати в очно-дистанційному форматі. Водночас заклади освіти мають бути готові змінювати формат навчання залежно від безпекової ситуації.