В Україні запровадять два рівні загрози при повітряних тривогах: "червоний" та "жовтий"

Президент України 2 вересня заявив, що в Україні оновлять системи оповіщення про атаки та запровадять два рівні загрози. Також метро в Києві на Лівий берег курсуватиме під час тривог і буде зменшено тривалість комендантської години.

У своєму Telegram-каналі Володимир Зеленський повідомив, що прем'єр-міністр України Сергій Корецький доповів про підготовку заходів реагування на зміну російської тактики ударів по Україні, а саме на постійні атаки дронів, які виснажують цивільне життя в українських містах.

Президент повідомив, що будуть оновлені системи оповіщення про наявну загрозу, адже люди мають розуміти, на що саме і як саме треба реагувати.

Зеленський повідомив, що будуть запроваджені два рівні позначення конкретної загрози: "жовтий" та "червоний" рівні.

Генеральний штаб і Повітряні Сили ЗСУ разом з урядом, Міністерством оборони, МВС та ДСНС України визначатимуть у щотижневому режимі, які показники загрози підлягатимуть оголошенню як "жовтий" та "червоний" рівні тривоги.

Відео дня

За словами президента, жовтий рівень передбачає наліт дронів, а червоний — ракетну небезпеку, загрозу застосування балістики та масовані атаки.

Також будуть змінені звукові сигнали оповіщення про повітряну тривогу відповідно до "жовтого" чи "червоного" рівня загрози. Президент зазначив, що вже скасовано повторний запуск сирени під час відбою тривоги — тепер вона лунатиме лише тоді, коли тривогу оголошують.

"Готується запровадження більш чітких і диференційованих за рівнем загрози звукових сигналів оповіщення про повітряну тривогу. Головна мета цих змін – дати людям і бізнесу в Україні більше передбачуваності та розуміння, як реагувати в кожному конкретному випадку. Доручив також опрацювати більш чітку географічну диференціацію тривог, щоб оголошення тривоги та реагування було саме в тій частині місцевості, де об'єктивно є загроза", — зазначив президент.

Він також зазначив, що уряд, місцева влада, військові, МВС та ДСНС мають визначити чіткі критерії, щоб державні структури, органи місцевого самоврядування та бізнес могли працювати під час жовтого рівня загрози.

А Сергію Корецькому доручив підготувати додаткові кроки для підтримки бізнесу, які дозволять швидко масштабувати розгортання модульних укриттів та забезпечити їх облаштування з урахуванням нових вимог безпеки.

Також важливі зміни стосуються роботи громадського транспорту в умовах повітряних тривог. Зокрема, під час жовтого рівня повністю працюватиме Сирецько-Печерська лінія метро.

А Києву визначено суттєво розширити кількість одиниць наземного громадського транспорту, щоб компенсувати зупинки в час тривог на Святошинсько-Броварській гілці метрополітену й дублювати наземним транспортом відповідний маршрут метро між станціями "Лісова" та "Дніпро". Також буде скорочено час комендантської години в Києві.

"Владам інших міст буде запропоновано переглянути межі комендантської години з урахуванням реальних потреб безпеки людей та роботи бізнесу", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, саме такі зміни для Києва пропонував мер Віталій Кличко.

Також стало відомо, що у Києві перший тиждень навчального року школи планують розпочати в очно-дистанційному форматі. Водночас заклади освіти мають бути готові змінювати формат навчання залежно від безпекової ситуації.