Кибератака со стороны РФ или сбой: украинцы получают странные уведомления от приложения "Воздушная тревога"

Украинцев предупредили о возможном сбое в работе приложения "Воздушная тревога" после массового появления фейковых уведомлений об ударе "Орешником" и ядерной опасности.

Вечером 1 ноября украинцы начали сообщать о необычных уведомлениях, якобы поступивших из приложения "Воздушная тревога". В сообщениях говорилось о радиационной опасности по всей Украине и возможном ударе российской ракетой "Орешник". На фоне этих сообщений появилась информация о возможном несанкционированном доступе к сервису.

В 22:47 в приложении появилось предупреждение о радиационной, а затем и о химической опасности для Киева, а также об угрозе уличных боев. По всей Украине была обозначена угроза ракетного удара. Сирены воздушной тревоги при этом не звучали.

Директор Центра по противодействию дезинформации при СНБО Андрей Коваленко призвал дождаться официальных разъяснений. Он не подтвердил, что за инцидентом стоят именно российские хакеры, но предположил, что могла произойти кибератака.

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"Возможно, произошёл несанкционированный доступ к приложению воздушной тревоги. Это может быть кибератака. Следите за официальными сообщениями", — написал Коваленко в своём Telegram-канале.

В 23:02 Воздушные силы Украины на официальном Telegram-канале также подтвердили вероятный взлом.

"Внимание! Вероятно, приложение "Воздушная тревога" подверглось вражескому воздействию. Радиационной угрозы нет! Сохраняйте спокойствие, следите за нашими сообщениями на нашем канале!", — говорится в официальном сообщении.

Согласно сообщениям, распространившимся в сети, в оповещении якобы содержалось предупреждение о радиационной опасности на всей территории Украины и о возможном попадании российской ракеты "Орешник".

Это вызвало беспокойство среди пользователей, ведь речь шла не об отдельных областях, а обо всей стране.

Возможен сбой в работе приложения "Воздушная тревога" Фото: Скриншот

В то же время в соцсетях украинцы начали шутить по поводу сложившейся ситуации. В частности, они публиковали сообщения вроде "Отразили ядерный удар. Сейчас всё чисто" и иронизировали по поводу возможных уличных столкновений возле супермаркетов.

Отметим, что на официальном сайте "Воздушной тревоги" рекомендуется использовать приложение в качестве дополнительного канала оповещения и параллельно следить за сообщениями областных военных администраций.

В случае реальной угрозы необходимо ориентироваться на официальные сигналы воздушной тревоги и сообщения Воздушных сил ВСУ. Если объявлена тревога, следует укрыться и оставаться там до отбоя.

Проверить информацию можно через:

Кстати, без официальной рекомендации разработчиков или ответственных государственных органов не стоит спешить удалять приложение. Также не стоит переходить по подозрительным ссылкам, которые могут распространяться вместе с сообщениями о якобы взломе.

В настоящее время приложение "Тревога" полностью перестало работать.

Приложение "Воздушная тревога" полностью перестало работать Фото: Скриншот

Позже стало известно, что под вероятную хакерскую атаку также попало приложение "EasyPay".

Напомним, криптовалютная биржа Binance временно приостановила все операции по пополнению и выводу средств после инцидента, связанного с возможной кибератакой. Компания назвала это превентивной мерой, заявила о сотрудничестве с правоохранительными органами и пообещала компенсировать убытки, вызванные инцидентом.

Также "Фокус" сообщал, что кибератака во Франции вывела из строя холодильные системы в сотнях супермаркетов по всей стране, что привело к масштабным потерям продуктов. Тонны продуктов испортились и оказались на свалках, а обстоятельства и последствия инцидента требуют уточнения.