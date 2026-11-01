Кібератака РФ чи збій: українці отримують дивні сповіщення від застосунку "Повітряна тривога"

Українців попередили про можливий злам застосунку "Повітряна тривога" після масової появи фейкових сповіщень про удар "Орєшніком" та ядерну небезпеку.

Увечері 1 листопада українці почали повідомляти про незвичні сповіщення нібито від застосунку "Повітряна тривога. У повідомленнях ішлося про радіаційну небезпеку по всій Україні та можливий удар російською ракетою "Орєшнік". На тлі цих повідомлень з'явилася інформація про можливий несанкціонований доступ до сервісу.

О 22:47 у застосунку з'явилося попередження про радіаційну, а згодом про хімічну небезпеку для Києва, а також про загрозу вуличних боїв. По всій Україні було позначено загрозу ракетного удару. Сирени повітряної тривоги при цьому не звучали.

Директор Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко закликав дочекатися офіційних роз'яснень. Він не підтвердив, що за інцидентом стоять саме російські хакери, але припустив, що могла відбутися кібератака.

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"Міг статися несанкціонований доступ до застосунку повітряних тривог. Це може бути кібератака. Чекайте на офіційні повідомлення", — написав Коваленко у своєму Telegram-каналі.

О 23:02 Повітряні сили України в офіційному Telegram-каналі також підтвердили ймовірний взлам.

"Увага! Імовірно додаток "Повітряна тривога" піддався ворожому впливу. Жодної радіаційної загрози немає! Зберігайте спокій, слідкуйте за нашими повідомленнями на нашому каналі!", — сказано в офіційному повідомленні.

За поширеними в мережі повідомленнями, сповіщення нібито попереджало про радіаційну небезпеку на всій території України та можливий приліт російської ракети "Орєшнік".

Це викликало занепокоєння серед користувачів, адже йшлося не про окремі області, а про всю країну.

Можливий злам застосунку "Повітряна тривога" Фото: Скриншот

Водночас у соцмережах українці почали жартувати із ситуації. Зокрема, публікували повідомлення на кшталт "Відбили ядерний удар. Наразі все чисто" та іронізували про можливі вуличні бої біля супермаркетів.

Зазначимо, що офіційний сайт "Повітряної тривоги" рекомендує використовувати застосунок як додатковий канал оповіщення та паралельно стежити за повідомленнями обласних військових адміністрацій.

Під час реальної загрози потрібно орієнтуватися на офіційні сигнали повітряної тривоги та повідомлення Повітряних сил ЗСУ. Якщо оголошено тривогу, слід перейти в укриття й залишатися там до відбою.

Перевіряти інформацію можна через:

До речі, без офіційної рекомендації розробників або відповідальних державних органів не варто поспішати видаляти застосунок. Також не варто переходити за підозрілими посиланнями, які можуть поширювати разом із повідомленнями про нібито злам.

Наразі додаток "Тривога" повністю перестав працювати.

Додаток "Повітряна тривога" повністю перестав працювати Фото: Скриншот

Пізніше стало відомо, що під ймовірний злам також потрапив застосунок "EasyPay".

Нагадаємо, криптобіржа Binance тимчасово зупинила всі операції з поповнення та виведення коштів після інциденту з можливою кібератакою. Компанія назвала це запобіжним заходом, заявила про співпрацю з правоохоронцями та пообіцяла компенсувати збитки, спричинені інцидентом.

Також Фокус повідомляв, що кібератака у Франції вивела з ладу холодильні системи в сотнях супермаркетів по всій країні, спричинивши масштабні втрати продуктів. Тонни харчів зіпсувалися та опинилися на смітниках, а обставини й наслідки інциденту потребують уточнення.