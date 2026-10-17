Движение крылатых ракет и "Шахедов" теперь видно на карте: что изменилось в приложении "Воздушная тревога"

Мобильное приложение "Воздушная тревога" после обновления отображает примерное местоположение и направление движения крылатых ракет и ударных дронов. Однако из-за перегрузки сервера карта в приложении не работает и выдает ошибку.

Военно-воздушные силы ВСУ начали передачу данных об угрозах с воздуха в приложение "Воздушная тревога" для отображения воздушных целей на карте. Об этом сообщает Министерство обороны.

Отмечается, что это обновление должно помочь гражданам лучше понимать опасность и осознанно реагировать на сигналы воздушной тревоги, направляясь к ближайшему укрытию.

Отображение движения воздушных целей

На карте отображаются отметки некоторых воздушных целей, в частности крылатых ракет, "Бандеролей" и беспилотников типа "Шахед". Масштаб карты можно увеличить, отобразить сетку размером 10х10 км. Также можно включить режим "Повышенная опасность", чтобы увидеть ориентировочное направление движения воздушных целей.

Видео дня

Почему информация о целях является приблизительной

Приложение получает от Военно-воздушных сил только необходимую информацию о типе угрозы и географической зоне, где она была зафиксирована, без точных координат и отслеживания целей в режиме реального времени, и может отображаться с задержкой. Кроме того, как предупредили в оборонном ведомстве, карта не отображает баллистические ракеты и цели, движущиеся со скоростью более 2000 км/ч.

Фото: Минобороны Украины

Поэтому гражданам следует ориентироваться на официальные сигналы и после объявления воздушной тревоги направляться в укрытие и оставаться там до отбоя. Карта же поможет следить за ситуацией, пока человек находится в укрытии.

Стоит отметить, что после сообщения МОУ об обновлении приложения, оно "зависло", выдавая либо "чистую карту", либо ошибку 502 Bad Gateway, что может означать большое количество одновременных запросов или даже DDoS-атаку.

Так выглядит карта приложения, когда оно не работает должным образом Фото: скриншот Приложение выдает ошибку Фото: скриншот

В то же время аналогичные ресурсы показывают наличие вражеских целей в небе.

Фото: скриншот

Напомним, в начале сентября в Украине ввели два уровня опасности при воздушных тревогах. Жёлтый уровень предполагает налёт дронов, а красный — ракетную угрозу, угрозу применения баллистического оружия и массированные атаки.

Также Фокус писал о том, как работает в Украине секретный центр экстренного оповещения. Ситуационный центр расположен глубоко под землей, работает круглосуточно и без выходных, с 12-часовыми сменами.