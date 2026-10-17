Рух крилатих ракет та "Шахедів" тепер видно на карті: що змінилося в застосунку "Повітряна тривога"

Мобільний застосунок "Повітряна тривога" після оновлення відображає приблизне розташування та напрямок руху крилатих ракет та ударних дронів. Утім, через навантаження на сервер карта додатку не працює, видаючи помилку.

Повітряні Сили ЗСУ розпочало передачу даних про повітряні загрози до застосунку "Повітряна тривога" для відображення повітряних цілей на карті. Про це інформує міністерство оборони.

Зазначається, що оновлення має допомогти громадянам краще розуміти небезпеку та усвідомлено реагувати на сигнали повітряної тривоги, прямуючи до найближчого укриття.

Відображення руху повітряних цілей

На карті відображаються позначки деяких повітряних цілей, зокрема крилатих ракет, "Бандеролей", безпілотників типу "Шахед". Масштаб карти можна збільшувати, відображаючи сітку розміром 10х10 км. Також можна ввімкнути режим "Підвищена небезпека", щоб побачити орієнтовний напрямок руху повітряних цілей.

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Чому інформація про цілі приблизна

Застосунок отримує від Повітряних Сил лише необхідну інформацію про тип загрози та географічну зону, де її зафіксували, без точних координат та відстеження цілей у реальному часі й може відображатися із затримкою. До того ж, попередили у оборонному відомстві, карта не відображає балістичних ракет і цілей, які рухаються зі швидкістю понад 2000 км/год.

Фото: Міноборони України

Тому громадянам потрібно орієнтуватися на офіційні сигнали й після оголошення повітряної тривоги прямувати до укриття й залишатися там до відбою. Карта ж допомагатиме стежити за ситуацією, поки людина перебуває в укритті.

Варто зазначити, що після інформації МОУ про оновлення додатка, застосунок "ліг", видаючи або "чисту карту", або ж помилку 502 Bad Gateway, що може означати велику кількість одночасних запитів або ж навіть DDoS-атаку.

Так виглядає карта застосунку, коли додаток не працює належним чином Фото: скриншот Додаток видає помилку Фото: скриншот

Водночас аналогічні ресурси показують наявність ворожих цілей у небі.

Фото: скриншот

Нагадаємо, на початку вересня в Україні запровадили два рівні загроз при повітряних тривогах. Жовтий рівень передбачає наліт дронів, а червоний — ракетну небезпеку, загрозу застосування балістики та масовані атаки.

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