Глубоко под землей: как работает в Украине секретный центр по экстренному оповещению

Харьков стал первым городом в Украине, который внедрил дифференцированную систему оповещения о воздушной угрозе, при которой сирены срабатывают только тогда, когда целью атак ВС РФ является город.

С момента введения новой системы в действие в начале 2025 года количество тревог в городе сократилось вдвое по сравнению с регионом в целом, и не было ни одного случая, когда сирены сработали бы слишком поздно. И все это — благодаря людям, которые работают в центре экстренного реагирования, куда впервые получили доступ журналисты The New York Times.

Высокозащищенный ситуационный центр, расположенный глубоко под землей, работает круглосуточно и без выходных, с 12-часовыми сменами.

Жизни харьковчан спасают команды гражданских специалистов, поскольку работа не автоматизирована, как считают многие, а проводится в ручном режиме.

Відео дня

Кто отвечает за своевременный сигнал воздушной тревоги

За включение сирен ответственен главный специалист. Рядом с ним сидит руководитель.

На рабочем месте специалиста две мышки. Одна выполняет обычные задачи, вторая же предназначена для активации более 500 городских сирен воздушной тревоги. После каждого использования эта мышка выключается, чтобы предотвратить случайные нажатия.

Для работы сотрудники центра пользуются радиолокационной картой, на которой вокруг города нарисован синий круг. Когда в него попадает, например, вражеский дрон, это значит, что до города он долетит за 7-8 минут. Как только специалисты видят это, сразу же включают сирены.

Основная часть работы людей на смене заключается в терпеливом ожидании. Они наблюдают за маршрутом полета беспилотников или планирующими авиабомбами, пока те не войдут в зону угрозы.

Специалисты внимательно отслеживают полет, чтобы случайно не напугать жителей города ложной тревогой, если дроны и КАБы полетят в другом направлении. Однако, когда речь идет о баллистических ракетах, ждать не приходится. Сирены включаются, как только обнаруживается запуск.

Как обнаруживается угроза

Для этого существует несколько способов. Первый – когда команда центра сама видит угрозу и оповещает о ней.

Кроме того, центр оперативного реагирования — в прямой связи с военными, и те могут предупредить об угрозе баллистики, как это уже было. При этом бойцы указали на угрозу на три минуты раньше, чем областная военная администрация.

Как включается сигнал воздушной тревоги

Включение сигнализации проводится в два этапа: переключение тумблера для запуска приложения оповещения в воздухе, используемого большинством украинцев, и затем нажатие большой красной кнопки на экране для включения городских сирен.

Все это происходит менее чем за две секунды. Поэтому работа требует от исполнителей твердой руки и самообладания.

По словам сотрудника центра по имени Дмитрий, который занимает эту должность более трех месяцев, он по жизни спокойный и привык к стрессу. Из близких о его работе знает только его девушка. Никому из родных он о ней не говорит.

Чем была обусловлена дифференциация системы оповещения

Харьков, который расположен всего в 30 км от границы с РФ, постоянно поддается обстрелам со стороны врага. На город летят дроны разных типов, ракеты и бомбы. Воздушные тревоги здесь стали практически фоновым звуком. В прошлом году было зафиксировано 1826 сигналов воздушной тревоги, в среднем пять в день.

Полет вражеских дронов, ракет и бомб отслеживает команда специалистов Фото: The New York Times

За четыре года войны жители города перестали так резко реагировать на оповещения и постоянно ходить в убежища или подвалы. Когда тревога выла в самом Харькове, а прилетало в области, люди перестали каждый раз прятаться.

Именно это и послужило поводом для внедрения дифференцированной системы оповещения, которая предупреждала Харьков об угрозе только тогда, когда враг атаковал именно город.

Эта система обошлась в полмиллиона долларов, но уже определенно оправдала себя и окупилась, заявил Богдан Гладких, начальник городского управления по чрезвычайным ситуациям

Опыт Харькова сейчас перенимает Киев, однако Гладких сетует, что другие города не последовали их примеру.

В декабре прошлого года премьер-министр Юлия Свириденко уверяла, что новая система оповещения о воздушной тревоге на первом этапе уже прошла тестирование в 13 регионах, а теперь расширена на все области.

В Киевской области дифференцированный сигнал тревоги действует с 24 июня. Сигнал тревоги звучит только для жителей тех районов, для которых угроза реальна.