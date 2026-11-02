Українцям нагадали, як не пропустити сигнали про небезпеку, коли застосунок "Тривога" не працює

Коли застосунок "Повітряна тривога" не працює, це не означає, що українці залишилися без попереджень про небезпеку: сирени продовжують діяти, а отримувати сповіщення можна й безпосередньо на смартфоні.

Українцям пояснили, як дізнаватися про повітряну тривогу, коли не працює застосунок "Повітряна тривога". У Міністерстві цифрової трансформації рекомендують увімкнути екстрені сповіщення на смартфонах, стежити за сигналами сирен і перевіряти інформацію через офіційні джерела. У ДСНС водночас запевнили, що загальнодержавна система оповіщення працює у штатному режимі.

Отже, у Мінцифри заявили, що навіть за відсутності сповіщень у застосунку "Повітряна тривога" громадяни мають реагувати на сигнали небезпеки та не зволікати з переходом до укриття. На допомогу прийде смартфон, який може отримувати попередження про небезпеку через державну систему екстреного оповіщення.

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За інформацією Мінцифри, державна система екстреного оповіщення може надсилати сигнали навіть тоді, коли на пристрої ввімкнено режим тиші. Для цього потрібно перевірити налаштування пристрою.

На iPhone:

Відкрийте "Параметри". Перейдіть у розділ "Сповіщення". Прокрутіть сторінку донизу. Знайдіть розділ "Екстрені оповіщення" та увімкніть відповідні перемикачі.

На Android:

Відкрийте "Налаштування". Перейдіть до розділу "Паролі та безпека" або "Безпека та екстрені ситуації". Назва залежить від моделі смартфона. Знайдіть пункт "Екстрені сповіщення" та активуйте їх.

В Мінцифри наголошують, що на деяких пристроях потрібний параметр розміщений в іншому розділі. Зокрема, рекомендується перевірити також налаштування "Місцезнаходження" та знайти пункт "Сповіщення про повітряні тривоги в Україні".

Після активації даних налаштувань телефон зможе отримувати повідомлення державної системи оповіщення. Водночас варто пам’ятати, що доступність і вигляд цих налаштувань можуть відрізнятися залежно від виробника та версії операційної системи.

Чи працюють сирени та системи оповіщення

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що загальнодержавна система оповіщення працює у штатному режимі.

За інформацією ДСНС, сигнали про загрози передаються до обласних військових адміністрацій, а звідти — до вуличних систем оповіщення. Тобто навіть якщо мобільний застосунок тимчасово не надсилає сповіщень, інформація про небезпеку продовжує передаватися іншими каналами.

У службі закликали громадян стежити за офіційними повідомленнями місцевої влади та реагувати на сигнали гучномовців.

"Вчергове закликаємо громадян у жодному разі не переходити за сторонніми посиланнями та не поширювати неперевірені дані", — наголосили в ДСНС.

Якщо лунає сирена або надійшло офіційне повідомлення про повітряну тривогу, потрібно негайно прямувати до найближчого укриття. Залишатися там слід до офіційного повідомлення про відбій.

Де перевіряти інформацію про повітряні загрози

Мінцифри рекомендує також отримувати інформацію про повітряні загрози та рух російських повітряних цілей з офіційних каналів Повітряних сил ЗСУ.

Відомство нагадало про такі канали зв’язку:

У міністерстві також закликали не переходити за сторонніми посиланнями та не поширювати неперевірену інформацію.

Який застосунок може замінити "Повітряну тривогу" в Києві

Для мешканців столиці доступне сповіщення про повітряну тривогу через міський застосунок "Київ Цифровий". За даними Мінцифри, відповідні сповіщення там працюють у штатному режимі.

Крім того, кияни можуть стежити за повідомленнями на офіційному Telegram-каналі Київської міської державної адміністрації.

Водночас мешканцям інших міст і громад варто перевірити, які офіційні канали оповіщення використовує їхня місцева влада.

Чому українців попередили про альтернативні способи оповіщення

Потреба в таких рекомендаціях виникла на тлі проблем із роботою застосунку "Повітряна тривога". Увечері 1 листопада 2026 року, приблизно о 22:47, користувачі почали отримувати неправдиві повідомлення про радіаційну та хімічну небезпеку, а також інші загрози. В окремих повідомленнях російською мовою йшлося про нібито ядерну загрозу та приліт ракети "Орєшнік", а також містилися посилання на сторонній Telegram-канал.

Повітряні сили ЗСУ заявили, що застосунок, імовірно, зазнав ворожого втручання, та окремо наголосили: "Жодної радіаційної загрози немає!".

Після інциденту застосунок перестав коректно працювати, а українців закликали не переходити за підозрілими посиланнями, не підписуватися на невідомі канали та перевіряти інформацію про загрози через офіційні джерела.

Нагадаємо, нещодавно у застосунку "Повітряна тривога" з’явилася нова функція: тепер на карті можна побачити приблизне розташування та напрямок руху російських крилатих ракет і ударних дронів.

Також Фокус писав, що на початку вересня в Україні запровадили два рівні загроз при повітряних тривогах. Жовтий рівень передбачає наліт дронів, а червоний — ракетну небезпеку, загрозу застосування балістики та масовані атаки.