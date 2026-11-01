Российские ДРГ исчезли с украинского приграничья: что заметили в ГПСУ

В последнее время российские диверсанты проявляют гораздо меньшую активность на северной границе нашей страны, чем раньше. За последние дни враг не пытался проникнуть на украинскую территорию.

Российские диверсионные группы не прекращают попытки проникнуть на территорию Украины, в частности на границе Черниговской и Сумской областей. Об этом в ходе телемарафона сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

По его словам, в последнее время на севере Сумской области наблюдается определенная, хотя и не слишком высокая активность вражеских ДРГ. Оккупанты пытаются выяснить структуру украинной обороны и минируют местность в надежде, что украинские защитники подорвутся на этих средствах.

В то же время, информационный эффект для пропаганды от проникновения диверсионно-разведывательных групп на украинскую территорию отсутствует, отметил спикер ГПСУ.

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Ранее, пояснил Демченко, когда на территорию Украины проникала диверсионно-разведывательная группа, противник пытался использовать это проникновение в качестве элемента информационной войны, заявляя якобы об установлении контроля над захваченной территорией.

"Мы уже отмечали подобное ранее, в частности в Черниговской области, когда туда проникала диверсионно-разведывательная группа, устанавливала там свою тряпку и выдавала это за какую-то победу", — рассказал Демченко.

Впрочем, попыток проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп, которые ранее имели место на территории Черниговской и Сумской областей, за последние дни вообще не наблюдалось, отметил представитель Госпогранслужбы.

Напомним, что в Беларуси на границе с Украиной продолжается строительство железнодорожной инфраструктуры, способной принимать военные поезда.

Фокус также сообщал, что летом пограничный комитет Беларуси заявил о готовности обеспечить упрощенный пропуск жителей украинской приграничной зоны в ландшафтный заказник "Ольманские болота" для сбора грибов и ягод, как и до начала полномасштабного вторжения. В свою очередь, Андрей Демченко предостерегал украинцев от поездки в Беларусь.