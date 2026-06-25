Ягоды через границу: в ГПСУ резко отреагировали на предложение Беларуси

Государственная пограничная служба Украины заявила, что не получала от Беларуси сообщений о пропуске украинцев в белорусские леса для сбора ягод и грибов. Даже в случае такого обращения Украина не согласится на это из-за опасности в приграничной зоне.

Об этом сообщил пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде".

"Мы не поддерживаем связь с белорусскими пограничниками. ГПСУ ничего от них не получала. И по другим каналам тоже не получала. Более того, Украина не согласится на это, потому что это опасная линия, и пропуск в страну, поддерживающую страну-террористку, невозможен", — сказал Демченко.

Пресс-секретарь напомнил, что практика пропуска украинцев через границу для сбора дикорастущих ягод и грибов существовала до начала полномасштабного вторжения РФ. После 2022 года ни стационарные, ни упрощенные пункты пропуска на границе с Беларусью не работают.

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Комментарий ГПСУ стал реакцией на заявление Пограничного комитета Беларуси, который сообщил о готовности обеспечить упрощенный пропуск жителей украинской приграничной зоны в ландшафтный заказник "Ольманские болота" для сбора грибов и ягод. В Минске также утверждали, что передали соответствующую информацию украинской стороне по дипломатическим каналам.

По словам Демченко, пограничники не фиксируют попыток незаконного пересечения границы с целью сбора ягод или грибов. Он добавил, что границу с Беларусью продолжают укреплять, а для пребывания в приграничной зоне требуется специальное разрешение.

"Я не просто не советую, я предостерегаю от попыток попасть в Беларусь", — подчеркнул представитель ГПСУ.

Напомним, 19 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Беларусь должна в течение недели демонтировать четыре ретранслятора, которые, по его словам, используются для поддержки атак российских дронов-камикадзе "Шахед" на северные области Украины.

Уже 22 июня в Кремле отреагировали на это заявление. Между тем неназванный представитель Сил обороны сообщил, что украинские спецслужбы ранее проводили тайные операции по уничтожению военной техники РФ на территории Беларуси.