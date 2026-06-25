По ягоди через кордон: У ДПСУ різко відреагували на пропозицію Білорусі

Державна прикордонна служба України заявила, що не отримувала від Білорусі повідомлень щодо пропуску українців у білоруські ліси для збору ягід і грибів. Навіть у разі такого звернення Україна не погодиться на це через небезпеку в прикордонній зоні.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі “Українській правді”.

“Ми не підтримуємо зв'язок з білоруськими прикордонниками. ДПСУ нічого від них не отримувала. І іншими каналами теж не отримувала. Більше того, Україна не погодиться це, бо це є лінія, яка є небезпечною, і пропуск до країни, яка підтримує країну-терористку є неможливим”, — сказав Демченко.

Речник нагадав, що практика пропуску українців через кордон для збору дикорослих ягід і грибів існувала до початку повномасштабного вторгнення РФ. Після 2022 року ні стаціонарні, ні спрощені пункти пропуску на кордоні з Білоруссю не працюють.

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Коментар ДПСУ став реакцією на заяву Прикордонного комітету Білорусі, який повідомив про готовність забезпечити спрощений пропуск жителів українського прикордоння до ландшафтного заказника “Ольманські болота” для збору грибів і ягід. У Мінську також стверджували, що передали відповідну інформацію українській стороні дипломатичними каналами.

За словами Демченка, прикордонники не фіксують спроб незаконного перетину кордону для збору ягід чи грибів. Він додав, що кордон із Білоруссю продовжують укріплювати, а перебування у прикордонній зоні потребує спеціального дозволу.

“Я не те що не раджу, я застерігаю не намагатися потрапити до Білорусі”, — наголосив речник ДПСУ.

Нагадаємо, 19 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що Білорусь має протягом тижня демонтувати чотири ретранслятори, які, за його словами, використовуються для підтримки атак російських дронів-камікадзе "Шахед" по північних областях України.

Уже 22 червня на цю заяву відреагували в Кремлі. Тим часом неназваний представник Сил оборони розповів, що українські спецслужби раніше здійснювали приховані операції зі знищення військового обладнання РФ на території Білорусі.