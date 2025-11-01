1 ноября родился Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло: как правнук воина УПА стал Героем Украины (фото)
1 ноября 1995 года родился Дмитрий Коцюбайло — командир батальона "Волки Да Винчи", при жизни получивший звание Героя Украины. Правнук бойца Украинской повстанческой армии воевал с россиянами, как его предок воевал с советскими оккупантами. После возобновления независимости могло показаться, что борьба завершилась. Но Россия вернулась, и юноша пошел воевать в 2014 и 2022 годах. Как он жил, что говорил, кем был и как погиб?
В 2025 году Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло должен был бы отмечать 30-летие, вместе с побратимами останавливая наступление противника на российско-украинской войне. Он воевал во время АТО, держал позиции под Донецким аэропортом. Он приручил настоящего волка и создал роту, а затем — батальон, лично отбирая лучших из лучших, иногда — одного из сотни. Герой погиб 7 марта 2023 года от осколочного ранения, которое оказалось смертельным. На день рождения Дмитрия Коцюбайло Фокус решил рассказать историю воина, который 11 лет воевал с россиянами и продолжил дело деда.
Дмитрий Коцюбайло — от защитника Майдана до командира "Волков Да Винчи"
Дмитрию Коцюбайло едва исполнилось 18 лет, когда в 2013 начались события Революции Достоинства. Парень оказался на Майдане, а затем присоединился к патриотическому движению "Правый сектор". Вместе с единомышленниками парень защищал протестующих от "Беркута". Когда же началось гибридное вторжение РФ на востоке — пошел добровольцем в военизированные объединения, которые защищали Донбасс.
Дмитрий оказался в составе 67 штурмового батальона Добровольческого украинского корпуса (ДУК), созданного активистами "Правого сектора". Когда Дмитрию выбирали позывной, то вспомнили, что молодой боец хорошо рисует. Отсюда и появился позывной — "Да Винчи".
Во время боев за донецкий аэропорт в 2014 парень получил тяжелое ранение и долго лечился. Реабилитация длилась три месяца, и после этого доброволец вновь вернулся на Донбасс. Парень собственноручно построил базу ДУК в Авдеевке, рассказали на портале "Версии". На одной из тогдашних фотографий — Коцюбайло с волком Вульфом на поводке.
Командиры видели военные таланты молодого парня, который планировал каждую операцию и берег бойцов. Сначала ему поручили командовать взводом, затем ротой. Бойцы стали монолитным подразделением, как стая волков, поэтому и стали называться "Волки Да Винчи".
"Три волка на эмблеме нашей роты — символ того, что все мы держимся вместе. Это, образно говоря, стая, которая идет к победе", — сказал Дмитрий в разговоре с медиа "Высокий Замок".
В 2016 году Коцюбайло назначили командиром 1 отдельного штурмового батальона ДУК. "Волки" воевали под Карловкой, Песками, Авдеевкой, Саур-Могилой. Медиа рассказали, что "Да Винчи" лично планировал операции, которые поручали его подразделению. Кроме того, он одним из первых увидел потенциал разведывательных дронов.
В 2021 году Дмитрий Коцюбайло получил звание Герой Украины и орден "Золотая звезда". Церемония награждения состоялась в зале Верховной Рады. Четырьмя годами ранее бойцу вручили орден "Народный герой Украины".
Как Дмитрий Коцюбайло встретил вторжение РФ
Когда началось полномасштабное вторжение, группа "Да Винчи" как раз находилась на позициях возле Счастья в Луганской области. Командование переформатировало 67 батальон ДУК и он стал 67 отдельной механизированной бригадой. Между тем рота "Волков Да Винчи" превратилась в 1 отдельный штурмовой батальон 67 ОМБр. Дмитрий Коцюбайло вместе с бойцами выполнял боевые задачи в Луганской, Харьковской, Донецкой области. Как рассказали на странице 67 бригады, подразделение присоединилось к "Балаклейской операции" и освобождало Купянск Узловой.
Близкие "Да Винчи"
Семья Дмитрия — родители Иван и Оксана Коцюбайло из села Заднестрянское Ивано-Франковской области. В семье, кроме Дмитрия, было еще пятеро детей. В 2024 году к "Волкам Да Винчи" присоединилась одна из сестер.
Подруга "Да Винчи" — Алина Михайлова, руководитель медицинской службы "Ульф" 1 ОШБ. Вместе они прошли через испытания АТО и первого года полномасштабного вторжения.
Дмитрий Коцюбайло — об армии и войне
21 февраля 2023 года Дмитрий Коцюбайло, 27-летний командир батальона "Волки Да Винчи", дал интервью YouTube-каналу Front 18. Среди прочего, он высказался о важности планирования операция для сохранения бойцов.
"Без четкого плана все заканчивается плохо. Если среди ночи поступает команда "утром в бой", половина личного состава просто погибнет. Должно быть хотя бы минимальное планирование", — подчеркнул Коцюбайло.
Кроме того, Дмитрий объяснил, что Россия готова воевать долго, потому что имеет для этого ресурсы и союзников.
"Россиян недооценивать нельзя: хотя они и разбиты, у них есть человеческий ресурс, техника и оружие. И Путин не отступит: он не смирится с текущим положением и готов воевать даже много лет", — сказал он.
Как погиб Дмитрий Коцюбайло
Дмитрий Коцюбайло погиб 7 марта 2023 года в Бахмуте. Рядом с ним были двое побратимов — "Капуста" и "Митчел". Начался артиллерийский обстрел, возле дома взорвался снаряд и Дмитрий получил осколочное ранение. Врачи пытались спасти раненого: в госпиталь довезли, но он умер.
Похоронили Дмитрия Коцюбайло 10 марта на Аскольдовой Могиле в Киеве. На церемонию прощания пришел тогдашний командующий ВСУ генерал Валерий Залужный, президент Зеленский, топ-военные, чиновники, толпа киевлян.
Посмертно Дмитрий Коцюбайло получил "Крест боевых заслуг", награду "Национальная легенда Украины". Кроме того, уже после смерти ему присвоили звание лейтенанта.
1 ноября 2025 года Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло должен был бы отмечать 30 лет. Молодой командир погиб, но все еще продолжается война с российскими захватчиками, в которой участвовал его прадед, а перед этим — поколения и поколения украинцев. Этот день — возможность отдать дань уважения Герою, который 11 лет воевал с врагом и погиб, защищая Украину.