1 ноября родился Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло: как правнук воина УПА стал Героем Украины (фото)

1 ноября 1995 года родился Дмитрий Коцюбайло — командир батальона "Волки Да Винчи", при жизни получивший звание Героя Украины. Правнук бойца Украинской повстанческой армии воевал с россиянами, как его предок воевал с советскими оккупантами. После возобновления независимости могло показаться, что борьба завершилась. Но Россия вернулась, и юноша пошел воевать в 2014 и 2022 годах. Как он жил, что говорил, кем был и как погиб?

В 2025 году Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло должен был бы отмечать 30-летие, вместе с побратимами останавливая наступление противника на российско-украинской войне. Он воевал во время АТО, держал позиции под Донецким аэропортом. Он приручил настоящего волка и создал роту, а затем — батальон, лично отбирая лучших из лучших, иногда — одного из сотни. Герой погиб 7 марта 2023 года от осколочного ранения, которое оказалось смертельным. На день рождения Дмитрия Коцюбайло Фокус решил рассказать историю воина, который 11 лет воевал с россиянами и продолжил дело деда.

Дмитрий Коцюбайло — последнее интервью 21 февраля 2023 года

Дмитрий Коцюбайло — от защитника Майдана до командира "Волков Да Винчи"

Дмитрию Коцюбайло едва исполнилось 18 лет, когда в 2013 начались события Революции Достоинства. Парень оказался на Майдане, а затем присоединился к патриотическому движению "Правый сектор". Вместе с единомышленниками парень защищал протестующих от "Беркута". Когда же началось гибридное вторжение РФ на востоке — пошел добровольцем в военизированные объединения, которые защищали Донбасс.

Дмитрий Коцюбайло на позициях в Песках под Донецком в 2014 году Фото: versii.if.ua

Дмитрий оказался в составе 67 штурмового батальона Добровольческого украинского корпуса (ДУК), созданного активистами "Правого сектора". Когда Дмитрию выбирали позывной, то вспомнили, что молодой боец хорошо рисует. Отсюда и появился позывной — "Да Винчи".

Во время боев за донецкий аэропорт в 2014 парень получил тяжелое ранение и долго лечился. Реабилитация длилась три месяца, и после этого доброволец вновь вернулся на Донбасс. Парень собственноручно построил базу ДУК в Авдеевке, рассказали на портале "Версии". На одной из тогдашних фотографий — Коцюбайло с волком Вульфом на поводке.

Дмитрий Коцюбайло ухаживал за волком Вульфом Фото: versii.if.ua

Командиры видели военные таланты молодого парня, который планировал каждую операцию и берег бойцов. Сначала ему поручили командовать взводом, затем ротой. Бойцы стали монолитным подразделением, как стая волков, поэтому и стали называться "Волки Да Винчи".

"Три волка на эмблеме нашей роты — символ того, что все мы держимся вместе. Это, образно говоря, стая, которая идет к победе", — сказал Дмитрий в разговоре с медиа "Высокий Замок".

Как выглядит шеврон подразделения Дмитрия Коцюбайло "Волки Да Винчи" Фото: Instagram / 1 ОШБ Да Винчи

В 2016 году Коцюбайло назначили командиром 1 отдельного штурмового батальона ДУК. "Волки" воевали под Карловкой, Песками, Авдеевкой, Саур-Могилой. Медиа рассказали, что "Да Винчи" лично планировал операции, которые поручали его подразделению. Кроме того, он одним из первых увидел потенциал разведывательных дронов.

В 2021 году Дмитрий Коцюбайло получил звание Герой Украины и орден "Золотая звезда". Церемония награждения состоялась в зале Верховной Рады. Четырьмя годами ранее бойцу вручили орден "Народный герой Украины".

Дмитрий Коцюбайло получил орден "Золотая Звезда" из рук Зеленского, 2021 Фото: Из открытых источников

Как Дмитрий Коцюбайло встретил вторжение РФ

Когда началось полномасштабное вторжение, группа "Да Винчи" как раз находилась на позициях возле Счастья в Луганской области. Командование переформатировало 67 батальон ДУК и он стал 67 отдельной механизированной бригадой. Между тем рота "Волков Да Винчи" превратилась в 1 отдельный штурмовой батальон 67 ОМБр. Дмитрий Коцюбайло вместе с бойцами выполнял боевые задачи в Луганской, Харьковской, Донецкой области. Как рассказали на странице 67 бригады, подразделение присоединилось к "Балаклейской операции" и освобождало Купянск Узловой.

Близкие "Да Винчи"

Семья Дмитрия — родители Иван и Оксана Коцюбайло из села Заднестрянское Ивано-Франковской области. В семье, кроме Дмитрия, было еще пятеро детей. В 2024 году к "Волкам Да Винчи" присоединилась одна из сестер.

Подруга "Да Винчи" — Алина Михайлова, руководитель медицинской службы "Ульф" 1 ОШБ. Вместе они прошли через испытания АТО и первого года полномасштабного вторжения.

Дмитрий Коцюбайло рядом с Алиной Михайловой Фото: Соцсети

Дмитрий Коцюбайло — об армии и войне

21 февраля 2023 года Дмитрий Коцюбайло, 27-летний командир батальона "Волки Да Винчи", дал интервью YouTube-каналу Front 18. Среди прочего, он высказался о важности планирования операция для сохранения бойцов.

"Без четкого плана все заканчивается плохо. Если среди ночи поступает команда "утром в бой", половина личного состава просто погибнет. Должно быть хотя бы минимальное планирование", — подчеркнул Коцюбайло.

Кроме того, Дмитрий объяснил, что Россия готова воевать долго, потому что имеет для этого ресурсы и союзников.

"Россиян недооценивать нельзя: хотя они и разбиты, у них есть человеческий ресурс, техника и оружие. И Путин не отступит: он не смирится с текущим положением и готов воевать даже много лет", — сказал он.

Как погиб Дмитрий Коцюбайло

Дмитрий Коцюбайло погиб 7 марта 2023 года в Бахмуте. Рядом с ним были двое побратимов — "Капуста" и "Митчел". Начался артиллерийский обстрел, возле дома взорвался снаряд и Дмитрий получил осколочное ранение. Врачи пытались спасти раненого: в госпиталь довезли, но он умер.

Похоронили Дмитрия Коцюбайло 10 марта на Аскольдовой Могиле в Киеве. На церемонию прощания пришел тогдашний командующий ВСУ генерал Валерий Залужный, президент Зеленский, топ-военные, чиновники, толпа киевлян.

Церемония прощения с Дмитрием Коцюбайло 10 марта 2023 года Фото: Фокус

Посмертно Дмитрий Коцюбайло получил "Крест боевых заслуг", награду "Национальная легенда Украины". Кроме того, уже после смерти ему присвоили звание лейтенанта.

1 ноября 2025 года Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло должен был бы отмечать 30 лет. Молодой командир погиб, но все еще продолжается война с российскими захватчиками, в которой участвовал его прадед, а перед этим — поколения и поколения украинцев. Этот день — возможность отдать дань уважения Герою, который 11 лет воевал с врагом и погиб, защищая Украину.