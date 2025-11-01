1 листопада народився Дмитро "Да Вiнчi" Коцюбайло: як правнук воїна УПА став Героєм України (фото)

1 листопада 1995 року народився Дмитро Коцюбайло — командир батальйону "Вовки Да Вінчі", який за життя отримав звання Героя України. Правнук бійця Української повстанської армії воював з росіянами, як його предок воював з радянськими окупантами. Після відновлення незалежності могло здатись, що боротьба завершилась. Але Росія повернулась, і хлопець пішов воювати у 2014 та у 2022 роках. Як він жив, що говорив, ким був і як загинув?

У 2025 році Дмитро "Да Вінчі" Коцюбайло мав би відзначати 30-річчя, разом з побратимами спиняючи наступ противника на російсько-українській війні. Він воював під час АТО, тримав позиції під Донецьким аеропортом. Він приручив справжнього вовка та створив роту, а потім — батальйон, особисто відбираючи кращих з кращих, інколи — одного з сотні. Герой загинув 7 березня 2023 року від осколкового поранення, яке виявилось смертельним. На день народження Дмитра Коцюбайла Фокус вирішив розповісти історію воїна, який 11 років воював з росіянами та продовжив справу діда.

Дмитро Коцюбайло - останнє інтерв'ю 21 лютого 2023 троку

Дмитро Коцюбайло — від захисника Майдану до командира "Вовків Да Вінчі"

Дмитру Коцюбайлу ледь виповнилось 18 років, коли у 2013 почались події Революції Гідності. Хлопець опинився на Майдані, а згодом долучився до патріотичного руху "Правий сектор". Разом з однодумцями хлопець захищав протестувальників від "Беркуту". Коли ж почалось гібридне вторгнення РФ на сході — пішов добровольцем у воєнізовані об'єднання, які боронили Донбас.

Відео дня

Дмитро Коцюбайло на позиціях у Пісках під Донецьком у 2014 році Фото: versii.if.ua

Дмитро опинився у складі 67 штурмового батальйону Добровольчого українського корпусу (ДУК), створеного активістами "Правого сектора". Коли Дмитру обирали позивний, то згадали, що молодий боєць гарно малює. Звідси й з'явився позивний — "Да Вінчі".

Під час боїв за донецький аеропорт у 2014 хлопець отримав важке поранення і довго лікувався. Реабілітація тривала три місяці, і після того доброволець знов повернувся на Донбас. Хлопець власноруч збудував базу ДУК в Авдіївці, розповіли на порталі "Версії". На одній з тогочасних фотографій — Коцюбайло з вовком Вульфом на повідку.

Дмитро Коцюбайло доглядав за вовком Вульф Фото: versii.if.ua

Командири бачили військові таланти молодого хлопця, який планував кожну операцію та беріг бійців. Спершу йому доручили командувати взводом, потім ротою. Бійці стали монолітним підрозділом, як зграя вовків, тому й стали називатись "Вовки Да Вінчі".

"Три вовки на емблемі нашої роти — символ того, що всі ми тримаємося разом. Це, образно кажучи, зграя, яка іде до перемоги", — сказав Дмитро у розмові з медіа "Високий Замок".

Як виглядає шеврон підрозділу Дмитра Коцюбайла "Вовки Да Вінчі" Фото: Instagram / 1 ОШБ Да Вінчі

У 2016 році Коцюбайла призначили командиром 1 окремого штурмового батальйону ДУК. "Вовки" воювали під Карлівкою, Пісками, Авдіївкою, Савур-Могилою. Медіа розповіли, що "Да Вінчі" особисто планував операції, які доручали його підрозділу. Крім того, він одним з перших побачив потенціал розвідувальних дронів.

У 2021 році Дмитро Коцюбайло отримав звання Герой України та орден "Золота зірка". Церемонія нагородження відбулась у залі Верховної Ради. Чотирма роками раніше бійцю вручили орден "Народний герой України".

Дмитро Коцюбайло отримав орден "Золота Зірка" з рук Зеленського, 2021 Фото: З відкритих джерел

Як Дмитро Коцюбайло зустрів вторгнення РФ

Коли почалось повномасштабне вторгнення, група "Да Вінчі" саме перебувала на позиціях біля Щастя у Луганській області. Командування переформатувало 67 батальйон ДУК і він став 67 окремою механізованою бригадою. Тим часом рота "Вовків Да Вінчі" перетворилась у 1 окремий штурмовий батальйон 67 ОМБр. Дмитро Коцюбайло разом з бійцями виконував бойові завдання в Луганській, Харківській, Донецькій області. Як розповіли на сторінці 67 бригади, підрозділ долучився до "Балаклейської операції" та звільняв Куп'янськ Вузловий.

Близькі "Да Вінчі"

Родина Дмитра — батьки Іван та Оксана Коцюбайло з села Задністрянське Івано-Франківської області. У родині, крім Дмитра, було ще п'ятеро дітей. У 2024 році до "Вовків Да Вінчі" приєдналась одна з сестер.

Подруга "Да Вінчі" — Аліна Михайлова, керівниця медичної служби "Ульф" 1 ОШБ. Разом вони пройшли через випробування АТО і першого року повномасштабного вторгнення.

Дмитро Коцюбайло поруч з Аліною Михайловою Фото: Соцмережі

Дмитро Коцюбайло — про армію та війну

21 лютого 2023 року Дмитро Коцюбайло, 27-річний командир батальйону "Вовки Да Вінчі", дав інтерв'ю YouTube-каналу Front 18. Серед іншого, він висловився про важливість планування операція задля збереження бійців.

"Без чіткого плану все закінчується погано. Якщо серед ночі надходить команда "зранку в бій", половина особового складу просто загине. Має бути хоча б мінімальне планування", — наголосив Коцюбайло.

Крім того, Дмитро пояснив, що Росія готова воювати довго, бо має для цього ресурси та союзників.

"Росіян недооцінювати не можна: хоча вони й розбиті, у них є людський ресурс, техніка та зброя. І Путін не відступить: він не змириться з поточним станом і готовий воювати навіть багато років", — сказав він.

Як загинув Дмитро Коцюбайло

Дмитро Коцюбайло загинув 7 березня 2023 року у Бахмуті. Поруч з ним були двоє побратимів — "Капуста" та "Мітчел". Почався артилерійський обстріл, біля будинку вибухнув снаряд і Дмитро отримав осколкове поранення. Лікарі намагались врятувати пораненого: до госпіталю довезли, але він помер.

Поховали Дмитра Коцюбайла 10 березня на Аскольдовій Могилі у Києві. На церемонію прощання прийшов тодішній командувач ЗСУ генерал Валерій Залужний, президент Зеленський, топвійськові, посадовці, натовп киян.

Церемонія прозання з Дмитром Коцюбайлом 10 березня 2023 року Фото: Фокус

Посмертно Дмитро Коцюбайло отримав "Хрест бойових заслуг", відзнаку "Національна легенда України". Крім того, вже після смерті йому присвоїли звання лейтенанта.

1 листопада 2025 року Дмитро "Да Вінчі" Коцюбайло мав би відзначати 30 років. Молодий командир загинув, але все ще триває війна з російськими загарбниками, у якій брав участь його прадід, а перед цим — покоління і покоління українців. Цей день — можливість віддати шану Герою, який 11 років воював з ворогом і загинув, боронячи Україну.