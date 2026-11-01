7 поколений, ноль прогресса: раскрыта мощность зарядки Samsung Galaxy S27

Базовый флагманский смартфон Samsung Galaxy S27 снова выйдет со скромной проводной зарядкой мощностью 25 Вт. Компания не меняет этот параметр в начальной модели флагманской серии уже семь поколений подряд — с 2020 года.

Сведения об ограничении скорости зарядки для всех мировых версий устройства появились в документах европейской и китайской сертификаций, пишет SammyFans.

Семь поколений на одной скорости

В базах данных датского регулятора UL Demko и китайского центра 3C появились записи сразу о десяти модификациях Galaxy S27 для разных стран. В документах указаны параметры тока 9В и 2,77А, что соответствует 24,93 Вт. Samsung указывает эту цифру в характеристиках как 25 Вт.

Скорость зарядки базовых моделей Galaxy S застыла на этой отметке еще со времен релиза Galaxy S20. Ситуация выглядит парадоксально даже внутри каталога корейского бренда: представленный в конце лета субфлагман Galaxy S26 FE поддерживает 45 Вт, заряжаясь быстрее старшего по рангу флагмана. В среднем на полный заряд батареи у Galaxy S27 будет уходить чуть больше часа.

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Samsung Galaxy S27 Ultra (неофициальный рендер) Фото: Скриншот

Как дела у конкурентов и старших версий S27

Китайские производители давно обошли базовый Galaxy по скорости подпитки. Xiaomi 17 и Oppo Find X9 Ultra предлагают 100-ваттную проводную зарядку, а OnePlus поднимает планку до 120 Вт при емкости батарей свыше 6000-7000 мАч.

При этом старшие модели линейки Galaxy S27 получат более высокие параметры:

Galaxy S27: 25 Вт (батарея около 4900 мАч);

25 Вт (батарея около 4900 мАч); Galaxy S27 Plus: 45 Вт;

45 Вт; Galaxy S27 Pro: 60 Вт (батарея около 5200 мАч);

60 Вт (батарея около 5200 мАч); Galaxy S27 Ultra: 60 Вт (батарея около 5700 мАч).

Базовый Galaxy S27 для большинства стран получит фирменный процессор Exynos 2700, а версию для США оснастят чипом Snapdragon 8 Elite Gen 6. Официальная презентация новой серии ожидается в январе или феврале 2027 года.

Ранее сообщалось, когда выйдет Samsung Galaxy S27. По информации инсайдеров, у смартфона могут быть большие проблемы.