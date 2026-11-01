7 поколінь, жодного прогресу: розкрито потужність зарядки Samsung Galaxy S27

Базовий флагманський смартфон Samsung Galaxy S27 знову буде оснащений зарядним пристроєм потужністю 25 Вт. Компанія не змінює цей параметр у базовій моделі флагманської серії вже сім поколінь поспіль — з 2020 року.

Інформація про обмеження швидкості заряджання для всіх світових версій пристрою з’явилася в документах європейської та китайської сертифікації, пише SammyFans.

Сім поколінь на одній швидкості

У базах даних датського регулятора UL Demko та китайського центру 3C з’явилися записи одразу про десять модифікацій Galaxy S27 для різних країн. У документах вказані параметри струму 9 В і 2,77 А, що відповідає 24,93 Вт. Samsung вказує цю цифру в характеристиках як 25 Вт.

Швидкість заряджання базових моделей Galaxy S не змінилася з часів виходу Galaxy S20. Ситуація виглядає парадоксально навіть у каталозі корейського бренду: представлений наприкінці літа субфлагман Galaxy S26 FE підтримує 45 Вт і заряджається швидше, ніж старший за рангом флагман. У середньому на повний заряд акумулятора у Galaxy S27 піде трохи більше години.

Видео дня

Samsung Galaxy S27 Ultra (неофіційний рендер) Фото: Скриншот

Як справи у конкурентів та у старших версіях S27

Китайські виробники вже давно випередили базову модель Galaxy за швидкістю заряджання. Xiaomi 17 та Oppo Find X9 Ultra пропонують 100-ватну дротову зарядку, а OnePlus піднімає планку до 120 Вт при ємності акумуляторів понад 6000–7000 мА·год.

При цьому топові моделі лінійки Galaxy S27 матимуть кращі характеристики:

Galaxy S27: 25 Вт (акумулятор приблизно 4900 мА·год);

25 Вт (акумулятор приблизно 4900 мА·год); Galaxy S27 Plus: 45 Вт;

45 Вт; Galaxy S27 Pro: 60 Вт (акумулятор близько 5200 мА·год);

60 Вт (акумулятор близько 5200 мА·год); Galaxy S27 Ultra: 60 Вт (акумулятор близько 5700 мА·год).

Базова модель Galaxy S27 для більшості країн буде оснащена фірмовим процесором Exynos 2700, а версія для США — чіпом Snapdragon 8 Elite Gen 6. Офіційна презентація нової серії очікується в січні або лютому 2027 року.

Раніше повідомлялося, коли вийде Samsung Galaxy S27. За інформацією інсайдерів, у смартфона можуть виникнути серйозні проблеми.