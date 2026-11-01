Экстренные отключения по всей Украине: РФ атаковала энергетические объекты ряда областей (фото)

В воскресенье, 1 ноября, Вооруженные силы Российской Федерации атаковала энергетическую инфраструктуру Украины, в результате чего пострадали люди и во многих населенных пунктах были введены экстренные отключения электроэнергии.

Россия нанесла удары по энергетическим объектам в Киевской, Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Хмельницкой, Ровенской и Полтавской областях. Фокус собрал всю известную на данный момент информацию.

Президент Украины Владимир Зеленский на своём Telegram-канале сообщил, что РФ нанесла удары по подстанциям, трансформаторам и линиям электропередачи в Днепропетровской, Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областях, в результате чего без электроснабжения остались сотни тысяч семей. На местах работают ремонтные бригады.

Последствия обстрела Украины

Киевская область

Киевская областная военная администрация сообщила, что за последние сутки последствия российских атак зафиксированы в шести районах области. На данный момент сообщается об одной пострадавшей в Обуховском районе. Женщину госпитализировали в местную больницу.

Видео дня

В Бориспольском районе столицы повреждены 4 частных дома, в Обуховском районе зафиксированы повреждения торгового заведения, энергетического объекта и транспортных средств, в Броварском и Бучанском районах пострадала энергетическая инфраструктура, тогда как в Фастовском и Белоцерковском районах зафиксированы попадания по частным домам.

Житомирская область

Глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко сообщил, что россияне атаковали энергетическую инфраструктуру области, в результате чего более 650 населенных пунктов в Житомирской области остались без электричества. Информации о жертвах не поступало.

Полтавская область

Глава Полтавской областной государственной администрации Виталий Дякивнич заявил, что обломки вражеского дрона упали на территории частного домовладения в Решетиловской общине, что привело к повреждению частного дома и ранению ребенка 2012 года рождения. В Лубенском районе также зафиксировано падение российского БПЛА на открытой местности

Ровенская область

По данным ГСЧС Украины, в Острожском районе Ровенской области в результате российского обстрела вспыхнул пожар в жилом доме. Огонь, охвативший 100 кв. м, уже ликвидован пожарными. Известно о четырех пострадавших.

Напомним, 29 октября в Днепре произошел масштабный блэкаут после атаки со стороны РФ.

Фокус также сообщал, что Россия увеличила производство реактивных дронов.