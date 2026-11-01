Экстренные отключения по всей Украине: РФ атаковала энергетические объекты ряда областей (фото)
В воскресенье, 1 ноября, Вооруженные силы Российской Федерации атаковала энергетическую инфраструктуру Украины, в результате чего пострадали люди и во многих населенных пунктах были введены экстренные отключения электроэнергии.
Россия нанесла удары по энергетическим объектам в Киевской, Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Хмельницкой, Ровенской и Полтавской областях. Фокус собрал всю известную на данный момент информацию.
Президент Украины Владимир Зеленский на своём Telegram-канале сообщил, что РФ нанесла удары по подстанциям, трансформаторам и линиям электропередачи в Днепропетровской, Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областях, в результате чего без электроснабжения остались сотни тысяч семей. На местах работают ремонтные бригады.
Киевская область
Киевская областная военная администрация сообщила, что за последние сутки последствия российских атак зафиксированы в шести районах области. На данный момент сообщается об одной пострадавшей в Обуховском районе. Женщину госпитализировали в местную больницу.
В Бориспольском районе столицы повреждены 4 частных дома, в Обуховском районе зафиксированы повреждения торгового заведения, энергетического объекта и транспортных средств, в Броварском и Бучанском районах пострадала энергетическая инфраструктура, тогда как в Фастовском и Белоцерковском районах зафиксированы попадания по частным домам.
Житомирская область
Глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко сообщил, что россияне атаковали энергетическую инфраструктуру области, в результате чего более 650 населенных пунктов в Житомирской области остались без электричества. Информации о жертвах не поступало.
Полтавская область
Глава Полтавской областной государственной администрации Виталий Дякивнич заявил, что обломки вражеского дрона упали на территории частного домовладения в Решетиловской общине, что привело к повреждению частного дома и ранению ребенка 2012 года рождения. В Лубенском районе также зафиксировано падение российского БПЛА на открытой местности
Ровенская область
По данным ГСЧС Украины, в Острожском районе Ровенской области в результате российского обстрела вспыхнул пожар в жилом доме. Огонь, охвативший 100 кв. м, уже ликвидован пожарными. Известно о четырех пострадавших.
Напомним, 29 октября в Днепре произошел масштабный блэкаут после атаки со стороны РФ.
Фокус также сообщал, что Россия увеличила производство реактивных дронов.