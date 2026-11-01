Екстрені відключення по всій Україні: РФ атакувала енергетичні об'єкти низки областей (фото)

В неділю, 1 листопада, Збройні сили Російської Федерації атакували енергетичну інфраструктуру України, внаслідок чого постраждали люди та введено екстрені відключення електроенергії в багатьох населених пунктах.

РФ ударила по енергетичних об’єктах у Київській, Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Хмельницькій, Рівненській та Полтавській областях. Фокус зібрав все що відомо на даних момент.

Президент України Володимир Зеленський в своєму Telegram-каналі повідомив, що РФ ударила по підстанціях, трансформаторах та лініях електропередачі в Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій областях, в результаті чого без електропостачання залишились сотні тисяч родин. На місцях працюють ремонтні бригади.

Наслідки обстрілу України

Київська область

Київська обласна військова адміністрація повідомила, що за останню добу наслідки російських атак зафіксовано у шести районах області. Наразі повідомляється про одну постраждалу в Обухівському районі. Жінку госпіталізували до місцевої лікарні.

Видео дня

У Бориспільському районі столиці пошкоджено 4 приватні будинки, в Обухівському районі зафіксовано пошкодження торгівельного закладу енергетичного об’єкта та транспортних засобів, у Броварському та Бучанському районах постраждала енергетична інфраструктура, тоді як у Фастівському та Білоцерківському районах зафіксовано прильоти по приватних будинках.

Житомирська область

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко розповів, що росіяни атакували енергетичну інфраструктуру області, внаслідок чого знеструмлено понад 650 населених пунктів на Житомирщині. Інформації про жертви не надходило.

Полтавська область

Очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич заявив, що уламки ворожого дрона впали на території приватного домоволодіння у Решетилівські громаді, що призвело до пошкодження приватного будинку та поранення дитини 2012 року народження. У Лубенському районі також зафіксовано падіння російського БПЛА на відкритій місцевості

Рівненська область

За даними ДСНС України, в Острозькому районі Рівненської області внаслідок російського обстрілу спалахнула пожежа в житловому будинку. Вогонь, що охопив 100 кв. м, вже ліквідований пожежниками. Відомо про чотирьох постраждалих.

Нагадаємо, 29 жовтня у Дніпрі стався масштабний блекаут після атаки РФ.

Фокус також повідомляв, що Росія збільшила виробництво реактивних дронів.