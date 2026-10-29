OnePlus 16 проти Vivo X500 Pro: який Android-флагман обрати у 2026 році (фото)

Флагманські смартфони OnePlus 16 та Vivo X500 Pro роблять ставку на різні характеристики, тож вибір кращої моделі залежить від пріоритетів користувача.

OnePlus надає пріоритет продуктивності та тривалості роботи акумулятора, тоді як Vivo зосереджений на фотографії та комфортному повсякденному користування. Детальніше ці два флагмани порівняв експерт порталу Gizmochina.

Дизайн

OnePlus 16 Фото: Скриншот

OnePlus 16 має скляну передню та задню частини, алюмінієву рамку та захист Crystal Shield Glass. Сертифікація IP68/IP69K також означає стійкість до води, включаючи струменів води під високим тиском.

Vivo X500 Pro отримав скляну передню частину, алюмінієву рамку та задню панель зі скла або склопластику. Його сертифікація IP68/IP69 також вказує на надійний захист, однак з трохи гіршим рівнем водонепроникності. Компактніший корпус робить його зручнішим для використання однією рукою.

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Дисплей

Vivo X500 Pro

OnePlus 16 оснащений 6,78-дюймовим LTPO AMOLED-дисплеєм із частотою оновлення 185 Гц, Dolby Vision, HDR10+ та ШІМ-дімуванням 3840 Гц. Його висока частота оновлення дозволяють плавно відтворювати мобільні ігри.

Vivo X500 Pro має 6,36-дюймовий LTPO AMOLED-екран, частоту оновлення 144 Гц, Dolby Vision, HDR10+ та заявлену пікову яскравість 4500 ніт. Вища яскравість, очевидно, забезпечує кращу видимість під прямим сонячними променями.

Продуктивність

Vivo X500 Pro використовує флагманський процесор MediaTek Dimensity 9600 Pro, побудований за 2-нм технологічним процесом, з графічним процесором Mali-G2-Ultra-NX. Смартфон пропонує до 12 ГБ та сховище UFS 4.1.

OnePlus 16 працює на базі 2-нм чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 у поєднанні з графічним процесором Adreno 850. Це обладнання у поєднанні з до 16 ГБ оперативної пам'яті робить його кращим варіантом для вимогливих ігор, багатозадачності та тривалих робочих навантажень.

Акумулятор

OnePlus 16 Фото: Скриншот

OnePlus 16 однозначно лідирує, коли йдеться про автономність. Він оснащений кремнієво-вуглецевим акумулятором ємністю 9000 мАг, що підтримує дротову зарядку потужністю 100 Вт, бездротову зарядку потужністю 50 Вт, зворотну бездротову зарядку, зворотну дротову зарядку потужністю 5 Вт та байпасну зарядку.

Своєю чергою Vivo X500 Pro пропонує батарею на 6510 мАг, дротову зарядку потужністю 90 Вт та бездротову зарядку потужністю 40 Вт.

Камера

Vivo X500 Pro Фото: Vivo

Vivo X500 Pro перевершує конкурента завдяки більшому основному сенсору на 1/1,28 дюйма та 50 МП, перископному телеоб'єктиву 64 МП з 3,5-кратним оптичним зумом та надширококутній камері 50 МП з автофокусом. Смартфон також отримав оптику Zeiss, покриття лінз T* та датчик колірного спектру. Фронтальна камера має роздільну здатність 50 МП.

OnePlus 16 оснащений основною камерою 200 МП з оптичною стабілізацією зображення, телеоб'єктивом 50 МП з 3-кратним оптичним зумом, надширококутною камерою 50 МП з автофокусом, та фронтальною камерою 50 МП.

Вердикт

Загалом OnePlus 16 пропонує краще співвідношення характеристик, включно з більшою ємністю акумулятора, швидшою зарядкою, вищою частотою оновлення, потужнішим ігровим обладнанням. З іншого боку Vivo X500 Pro буде кращим вибором для фотографії, відеозапису та шанувальників компактного дизайну. .

Стартова ціна OnePlus 16 — близько 900 доларів.

Стартова ціна Vivo X500 Pro — близько 950 доларів.

Нагадаємо, компанія Honor випустила бюджетний смартфон X8e 4G з батареєю на 7700 мАг.

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