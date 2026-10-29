OnePlus 16 против Vivo X500 Pro: какой Android-флагман выбрать в 2026 году (фото)

Флагманские смартфоны OnePlus 16 и Vivo X500 Pro отличаются по своим характеристикам, поэтому выбор лучшей модели зависит от приоритетов пользователя.

OnePlus уделяет приоритетное внимание производительности и времени автономной работы, тогда как Vivo сосредоточена на фотографии и комфортном повседневном использовании. Более подробно эти два флагмана сравнил эксперт портала Gizmochina.

Дизайн

OnePlus 16 Фото: Скриншот

OnePlus 16 имеет стеклянные переднюю и заднюю панели, алюминиевую рамку и защиту Crystal Shield Glass. Сертификация IP68/IP69K также означает водонепроницаемость, в том числе устойчивость к струям воды под высоким давлением.

Vivo X500 Pro получил стеклянную переднюю панель, алюминиевую рамку и заднюю панель из стекла или стеклопластика. Его сертификация IP68/IP69 также свидетельствует о надежной защите, однако с несколько худшим уровнем водонепроницаемости. Более компактный корпус делает его более удобным для использования одной рукой.

Видео дня

Дисплей

Vivo X500 Pro

OnePlus 16 оснащён 6,78-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем с частотой обновления 185 Гц, Dolby Vision, HDR10+ и ШИМ-регулировкой яркости 3840 Гц. Его высокая частота обновления позволяет плавно воспроизводить мобильные игры.

Vivo X500 Pro получил 6,36-дюймовый LTPO AMOLED-экран с частотой обновления 144 Гц, поддержкой Dolby Vision, HDR10+ и заявленной пиковой яркостью 4500 нит. Более высокая яркость, очевидно, обеспечивает лучшую видимость под прямыми солнечными лучами.

Производительность

Vivo X500 Pro оснащен флагманским процессором MediaTek Dimensity 9600 Pro, изготовленным по 2-нм технологическому процессу, с графическим процессором Mali-G2-Ultra-NX. Смартфон предлагает до 12 ГБ оперативной памяти и хранилище UFS 4.1.

OnePlus 16 работает на базе 2-нм чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 в сочетании с графическим процессором Adreno 850. Это оборудование в сочетании с оперативной памятью объемом до 16 ГБ делает его лучшим выбором для требовательных игр, многозадачности и длительных рабочих нагрузок.

Аккумулятор

OnePlus 16 Фото: Скриншот

OnePlus 16 однозначно лидирует в плане автономности. Он оснащен кремниево-углеродным аккумулятором емкостью 9000 мАч, поддерживающим проводную зарядку мощностью 100 Вт, беспроводную зарядку мощностью 50 Вт, обратную беспроводную зарядку, обратную проводную зарядку мощностью 5 Вт и байпасную зарядку.

В свою очередь, Vivo X500 Pro использует аккумулятор емкостью 6510 мАч, поддерживает проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную зарядку мощностью 40 Вт.

Камера

Vivo X500 Pro Фото: Vivo

Vivo X500 Pro превосходит конкурента благодаря более крупному основному сенсору размером 1/1,28 дюйма и разрешением 50 МП, перископическому телеобъективу на 64 МП с 3,5-кратным оптическим зумом и сверхширокоугольной камере на 50 МП с автофокусом. Смартфон также оснащён оптикой Zeiss, покрытием линз T* и датчиком цветового спектра. Фронтальная камера имеет разрешение 50 МП.

OnePlus 16 имеет основную камеру на 200 МП с оптической стабилизацией изображения, телеобъектив на 50 МП с 3-кратным оптическим зумом, сверхширокоугольную камеру на 50 МП с автофокусом и фронтальную камеру на 50 МП.

Вердикт

В целом OnePlus 16 предлагает лучшее соотношение характеристик, включая большую емкость аккумулятора, более быструю зарядку, более высокую частоту обновления экрана и более мощное игровое оборудование. С другой стороны, Vivo X500 Pro станет лучшим выбором для фотографии и видеосъемки, а также для поклонников компактного дизайна.

Стартовая цена OnePlus 16 — около 900 долларов.

Стартовая цена Vivo X500 Pro — около 950 долларов.

Напомним, компания Honor выпустила бюджетный смартфон X8e 4G с аккумулятором емкостью 7700 мАч.

Фокус также сообщал, что Huawei представила смартфон среднего класса Pura 90 Plus.