Надежный смартфон среднего класса: вышел Honor X8e 4G с батареей на 7700 мАч (фото)

Компания Honor незаметно выпустила бюджетный смартфон X8e 4G, ориентированный на долговечность и длительное время работы от аккумулятора.

Еще до официальной международной презентации Honor X8e 4G появился на некоторых локальных рынках, в частности, в Азербайджане и Узбекистане.

Honor X8e 4G оснащен 6,87-дюймовым TFT-дисплеем с разрешением 1592 x 720 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 1020 нит. Смартфон работает под управлением MagicOS 10 на базе Android 16.

Honor X8e 4G Фото: Honor

Устройство получило процессор Qualcomm Snapdragon 685 с графическим процессором Adreno 610. Honor предлагает 6 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной памяти, а также технологию RAM Turbo, которая обеспечивает виртуальную память, эквивалентную 8 ГБ + 16 ГБ.

Видео дня

Для съемки Honor X8e 4G использует основную камеру на 108 МП с диафрагмой f/1,75 и вспомогательным объективом, а также фронтальную камеру на 5 МП. Также стоит отметить возможность преобразования изображений в видео, кнопку ИИ для быстрого доступа к инструментам, NFC и поддержку двух Nano-SIM-карт, Wi-Fi 5 и Bluetooth 4.2.

Honor X8e 4G Фото: Honor

Аккумулятор Honor X8e 4G имеет емкость 7700 мАч и поддерживает проводную зарядку Honor SuperCharge мощностью 45 Вт. Корпус смартфона надежно защищен от пыли и воды в соответствии со стандартами IP68, IP69 и IP69K. Производитель также обещает устойчивость к падениям с высоты до 2,5 метров, что подтверждается сертификатом SGS Premium Performance.

Опрос Какие устройства вы чаще всего подключаете к зарядной станции? Опрос открыт до Смартфоны, планшеты, смарт-часы Ноутбуки и роутеры Бытовую технику (холодильник, микроволновка, чайник) Осветительные приборы Другое Голосувати

Honor X8e 4G предлагается в цветах Sunrise Orange, Desert Gold и Velvet Black. Габариты новинки составляют 168,3 x 78,54 x 8,3 мм, а вес — 218,5 г.

Цена Honor X8e 4G — от 400 долларов (около 18 210 грн).

Напомним, что компания Huawei официально выпустила новый смартфон среднего класса Pura 90 Plus.

Фокус также писал о лучших флагманских смартфонах с большими дисплеями 2026 года.