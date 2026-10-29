Надійний смартфон середнього класу: вийшов Honor X8e 4G з батареєю на 7700 мАг (фото)

Компанія Honor непомітно випустила бюджетний смартфон X8e 4G, орієнтований на довговічність та тривалий час роботи від акумулятора.

Ще до офіційної міжнародної презентації Honor X8e 4G з’явився на деяких локальних ринках, зокрема, в Азербайджані та Узбекистані.

Honor X8e 4G оснащений 6,87-дюймовим TFT-дисплеєм з роздільною здатністю 1592 x 720 пікселів, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю до 1020 ніт. Смартфон працює під управлінням MagicOS 10 на базі Android 16.

Honor X8e 4G Фото: Honor

Пристрій використовує процесор Qualcomm Snapdragon 685 з графічним процесором Adreno 610. Honor пропонує 6 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ постійної пам'яті, а також технологію RAM Turbo, яка пропонує віртуальну пам'ять, еквівалентну 8 ГБ + 16 ГБ.

Для зйомки Honor X8e 4G використовує основну камеру на 108 МП з діафрагмою f/1.75 та допоміжним об'єктивом та фронтальну камеру на 5 МП. Також варто відзначити можливість перетворення зображень на відео, кнопку ШІ для швидкого доступу до інструментів, NFC та підтримку двох Nano-SIM-карт, Wi-Fi 5 та Bluetooth 4.2.

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Honor X8e 4G Фото: Honor

Акумулятор Honor X8e 4G має ємність 7700 мАг та підтримує дротову зарядку Honor SuperCharge потужністю 45 Вт. Корпус смартфона надійно захищений від пилу та води за стандартами IP68, IP69 та IP69K. Виробник також обіцяє стійкість до падінь з висоти до 2,5 метрів, що підтверджується сертифікатом SGS Premium Performance.

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Honor X8e 4G пропонується у кольорах Sunrise Orange, Desert Gold та Velvet Black. Габарити новинки складають 168,3 x 78,54 x 8,3 мм, а вага — 218,5 г.

Ціна Honor X8e 4G — від 400 доларів (близько 18 210 грн).

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