"В Кремле сейчас действительно празднуют": Путин выходит из международной изоляции благодаря Трампу, — NYT

Президент США Дональд Трамп помогает Владимиру Путину восстановить свои международные позиции, предоставляя ему дипломатические возможности и идя на политические уступки.

В то время как Россия постепенно восстанавливает свою международную легитимность, отношения Украины с США становятся все более напряженными. Об этом говорится в материале The New York Times.

Недавно Путин провел телефонные переговоры с лидерами Финляндии и Норвегии, принимал лидеров Катара и Ирана в Москве и даже получил приглашение на саммит G20, который состоится в США. Российский президент также планирует посетить форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Китае, где возможна трехсторонняя встреча с Си Цзиньпином и Трампом.

Администрация президента США согласилась на импорт российского дизельного топлива и рассматривает возможность отмены отдельных санкций в отношении РФ, несмотря на то, что российско-украинская война продолжается. В то же время Трамп публично призвал сменить президента Владимира Зеленского, назвав его препятствием на пути к миру.

Видео дня

Как отмечается в издании, ранее Путин неоднократно подчеркивал, что РФ способна пережить изоляцию со стороны США и стран Европы. Нынешняя политика Трампа, по мнению экспертов, может создавать у российского президента ощущение, что его стратегия оправдалась.

"Думаю, в Кремле сейчас действительно празднуют", — сказал Штефан Майстер, аналитик по вопросам России из Немецкого совета по международным отношениям.

В статье также говорится, что в Европе сейчас ведутся дискуссии о том, стоит ли вести прямой диалог с Путиным. Так, недавние контакты президента Финляндии и премьер-министра Норвегии с президентом РФ вызвали ряд споров среди европейских лидеров.

Опрос Верите ли вы в возможность прямых переговоров между Зеленским и Путиным в 2026 году? Опрос открыт до Да Нет Только при посредничестве ЕС или США Затрудняюсь ответить Голосувати

Аналитик Центра исследований по нераспространению оружия имени Джеймса Мартина и автор книги о внешней политике Путина "Мы переживем их" Анна Нотте отметила, что в своих публичных выступлениях Путин упрекает европейских лидеров в неспособности отстаивать истинные интересы своих граждан из-за отказа от российского газа и помощи Украине.

По мнению эксперта, эти обвинения направлены на такие страны, как Франция и Германия, где популярные партии выступают за прекращение поддержки Киева. Таким образом Путин пытается убедить европейских избирателей, что их политики действуют не в интересах собственного народа.

"Это линия, которую Россия продвигает уже некоторое время, и вполне логично сделать это в преддверии выборов в различных европейских странах", — пояснила Нотте.

Напомним, Трамп заявил, что готов пригласить Владимира Зеленского на саммит, на котором будет присутствовать Путин.

Фокус также сообщал, что Марко Рубио выразил сомнения относительно вступления Украины в НАТО в краткосрочной перспективе.