Трамп заявил, что готов пригласить Зеленского на саммит, где будет Путин

В ходе беседы с журналистами на Хэллоуинской вечеринке в своем поместье Мар-а-Лаго в Палм-Бич, Дональда Трампа спросили, отправит ли он приглашение Зеленскому.

"С удовольствием. С удовольствием. Без проблем", — ответил президент США. Если это произойдет, это будет первая встреча Зеленского и Путина с 2019 года.

США готовятся принять саммит лидеров G20 в курортном комплексе Trump National Doral в Майами 14-15 декабря.

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил в сентябре, что Вашингтон пригласил Путина на саммит, несмотря на продолжающуюся войну России против Украины.

Украина не является членом G20, но украинские представители ранее участвовали в заседаниях этой группы в качестве приглашенных гостей.

Рубио заявил ранее, что решение о приглашении Зеленского принимал Трамп, и указал, что приглашение может быть рассмотрено, если оно будет способствовать продвижению дипломатических усилий.

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Официального приглашения Зеленскому пока не поступало.

Также, беседуя на вечеринке с журналистами, Дональд Трамп заявил, что разговаривал с Зеленским и выразил оптимизм по поводу перспектив окончания войны.

"Думаю, что война между Украиной и Россией завершится в недалеком будущем", - сообщил президент США, не сказав, почему он в этом так уверен.

Напомним, ранее стало известно, что саммит G20, который состоится в декабре в Майами, вероятно, станет финальной стадией в урегулировании российско-украинской войны. Однако украинская сторона выразила недовольство тем, что Киев может остаться в стороне от этого процесса.

А Путин предложил провести трехстороннюю встречу с участием США и Китая по урегулированию российско-украинской войны.