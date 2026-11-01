Трамп заявив, що готовий запросити Зеленського на саміт, на якому буде присутній Путін

Під час бесіди з журналістами на вечірці з нагоди Хелловіна у своєму маєтку "Мар-а-Лаго" в Палм-Біч Дональда Трампа запитали, чи надішле він запрошення Зеленському.

"З радістю. З радістю. Без проблем", — відповів президент США. Якщо це відбудеться, це буде перша зустріч Зеленського та Путіна з 2019 року.

США готуються прийняти саміт лідерів G20 у курортному комплексі Trump National Doral у Маямі 14–15 грудня.

Держсекретар США Марко Рубіо підтвердив у вересні, що Вашингтон запросив Путіна на саміт, незважаючи на триваючу війну Росії проти України.

Україна не є членом G20, але українські представники раніше брали участь у засіданнях цієї групи як запрошені гості.

Рубіо раніше заявив, що рішення про запрошення Зеленського ухвалив Трамп, і зазначив, що це запрошення може бути розглянуте, якщо воно сприятиме просуванню дипломатичних зусиль.

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Офіційного запрошення Зеленському поки що не надходило.

Крім того, під час бесіди з журналістами на вечірці Дональд Трамп заявив, що розмовляв із Зеленським і висловив оптимізм щодо перспектив закінчення війни.

"Гадаю, що війна між Україною та Росією завершиться в недалекому майбутньому", — повідомив президент США, не пояснивши, чому він у цьому так упевнений.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що саміт G20, який відбудеться у грудні в Маямі, ймовірно, стане завершальним етапом у врегулюванні російсько-української війни. Однак українська сторона висловила невдоволення тим, що Київ може залишитися осторонь цього процесу.

А Путін запропонував провести тристоронню зустріч за участю США та Китаю щодо врегулювання російсько-української війни.