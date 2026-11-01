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Світ Переговори щодо України

Трамп заявив, що готовий запросити Зеленського на саміт, на якому буде присутній Путін

Дональд Трамп, Хелловін
Трамп заявив, що готовий запросити Зеленського на саміт, на якому буде присутній Путін | Фото: Скриншот

Під час бесіди з журналістами на вечірці з нагоди Хелловіна у своєму маєтку "Мар-а-Лаго" в Палм-Біч Дональда Трампа запитали, чи надішле він запрошення Зеленському.

"З радістю. З радістю. Без проблем", — відповів президент США. Якщо це відбудеться, це буде перша зустріч Зеленського та Путіна з 2019 року.

США готуються прийняти саміт лідерів G20 у курортному комплексі Trump National Doral у Маямі 14–15 грудня.

Держсекретар США Марко Рубіо підтвердив у вересні, що Вашингтон запросив Путіна на саміт, незважаючи на триваючу війну Росії проти України.

Україна не є членом G20, але українські представники раніше брали участь у засіданнях цієї групи як запрошені гості.

Рубіо раніше заявив, що рішення про запрошення Зеленського ухвалив Трамп, і зазначив, що це запрошення може бути розглянуте, якщо воно сприятиме просуванню дипломатичних зусиль.

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Офіційного запрошення Зеленському поки що не надходило.

Крім того, під час бесіди з журналістами на вечірці Дональд Трамп заявив, що розмовляв із Зеленським і висловив оптимізм щодо перспектив закінчення війни.

"Гадаю, що війна між Україною та Росією завершиться в недалекому майбутньому", — повідомив президент США, не пояснивши, чому він у цьому так упевнений.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що саміт G20, який відбудеться у грудні в Маямі, ймовірно, стане завершальним етапом у врегулюванні російсько-української війни. Однак українська сторона висловила невдоволення тим, що Київ може залишитися осторонь цього процесу.

А Путін запропонував провести тристоронню зустріч за участю США та Китаю щодо врегулювання російсько-української війни.