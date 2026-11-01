"У Кремлі зараз справді святкують": Путін виходить з міжнародної ізоляції завдяки Трампу, — NYT

Президент США Дональд Трамп допомагає Володимиру Путіну відновити свої міжнародні позиції, надаючи йому дипломатичні можливості та політичні поступки.

В той час коли Росія поступово повертає собі міжнародну легітимність, відносини України з США стають більш напруженими. Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Нещодавно Путін провів телефонну розмову з лідерами Фінляндії та Норвегії, приймав лідерів Катару та Ірану в Москві та навіть отримав запрошення на саміт G20, що відбудеться у США. Російський президент також планує відвідати форум Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у Китаї, де можлива тристороння зустріч із Сі Цзіньпіном та Трампом.

Адміністрація президента США погодилась на імпорт російського дизельного пального та розглядає можливість скасування окремих санкцій щодо РФ, попри те, що російсько-українська війна триває. Водночас Трамп публічно закликав замінити президента Володимира Зеленського, назвавши його перешкодою на шляху до миру.

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Як зазначають у виданні, раніше Путін неодноразово наголошував, що РФ може пережити ізоляцію з боку США та країн Європи. Поточна політика Трампа, на думку експертів, може давати російському президенту відчуття, що його стратегія виправдалась.

"Гадаю, у Кремлі зараз справді святкують", — сказав Штефан Майстер, аналітик з питань Росії з Німецької ради з міжнародних відносин.

У статті також сказано, що у Європі зараз тривають дискусії щодо того, чи варто комунікувати напряму з Путіним. Так, нещодавні контакти з президента Фінляндії та прем'єр-міністра Норвегії з президентом РФ викликали низку суперечок серед європейських лідерів.

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Аналітикиня Центру досліджень нерозповсюдження зброї імені Джеймса Мартіна та авторка книги про зовнішню політику пана Путіна "Ми переживемо їх" Ганна Нотте зауважила, у своїх публічних виступах Путіна докоряє європейським лідерам нездатністю представляти справжні інтереси своїх громадян через відмову від російського газу та допомогу Україні.

На думку експертки, ці звинувачення направлені на такі країни, як Франція та Німеччина, де популярні партії та агітують за припинення підтримки Києва. Таким чином Путін намагається переконати європейських виборців, що їхні політики діють не в інтересах власного народу.

"Це лінія, яку Росія просуває вже деякий час, і цілком логічно зробити це напередодні виборів у різних європейських країнах", – пояснила Нотте.

Нагадаємо, Трамп заявив, що готовий запросити Володимира Зеленського на саміт, на якому буде присутній Путін.

Фокус також повідомляв, що Марко Рубіо висловив сумніви щодо вступу України до НАТО у короткостроковій перспективі.