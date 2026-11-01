"Це неприйнятно для Путіна": у США відверто зізналися щодо майбутнього України в НАТО

Державний секретар США Марко Рубіо висловив сумніви щодо можливості припинення російсько-української війни шляхом переговорів та вступу України до НАТО у короткостроковій перспективі.

На саміті G20 в Атланті Рубіо зазначив, що посланці президента США Дональда Трампа, включаючи Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа, присвячують значну частину свого часу темі закінчення війни в Україні. Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Алекс Рауфоглу.

Європейські чиновники розповіли на умовах анонімності, що в приватній розмові Рубіо назвав нереалістичним вступ України в НАТО у найближчому майбутньому. За його словами, такий союз є неприйнятним для Путіна.

За словами чиновників, Рубіо також поділився з ними своїми сумнівами щодо мирної угоди між Україною та РФ впродовж наступних місяців. На заключній прес-конференції держсекретар США сказав, що Вашингтон все ще намагається з'ясувати, чи можливий мирний договір.

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"Я не думаю, що хтось тут стверджує, що ми стоїмо на межі врегулювання шляхом переговорів", — заявив глава зовнішньополітичного відомства США.

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Рубіо зазначив, що переговори щодо України не обговорювалися на самій зустрічі G20 в Атланті. Водночас він висловив сподівання, що мирна угода буде зрештою підписана.

Нагадаємо, за даними The Telegraph, Путін планує використати переговори щодо України для тиску на НАТО, щоб альянс повернувся до кордонів 1997 року, повідомило медіа.

Фокус також повідомляв, що НАТО надасть Україні можливість закуповувати озброєння, боєприпаси та військову техніку через Агентство підтримки та закупівель (NSPA).