Україна отримала доступ до системи закупівель НАТО: що це означає

Північноатлантичний альянс надасть Україні можливість закуповувати озброєння, боєприпаси та військову техніку через Агентство підтримки та закупівель НАТО (NSPA).

Такий крок дозволить Києву залучати ширший спектр ресурсів і можливостей для забезпечення потреб Сил оборони, купуючи оборонні товари швидше та за нижчими цінами, повідомляє Financial Times, оскільки NSPA координує оборонні контракти, організовує спільні закупівлі та забезпечує логістичну підтримку.

"Це надає Україні більш структурований механізм для використання широкого спектру наших можливостей: досвіду у сфері закупівель, допоміжних послуг та доступу до вже існуючої промислової бази", — заявила виданню Жаклін Борсбум, директорка з підтримки операцій у NSPA.

Як зазначає Reuters, ця домовленість з’явилася на тлі погіршення американо-українських відносин, що сталося після того, як цього місяця президент США Дональд Трамп оголосив про угоду щодо експорту дизельного палива з Росії, покликану знизити ціни на пальне у Сполучених Штатах.

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Нагадаємо, днями США запропонували Україні потужні гарантії безпеки на рівні 5-ї статті НАТО.

Також повідомлялося, що Джей Ді Венс, віцепрезидент США, вважає, що Україні не варто вступати до НАТО.