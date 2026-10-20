"Партнер у певному сенсі": Венс не зміг назвати Україну союзницею США і виступив проти вступу в НАТО (відео)

Віцепрезидент США Джей Ді Венс визначив Україну як державу-партнерку, а не союзницю Штатів, повідомивши, що країни мають розбіжності між собою в окремих питаннях. Також він дорікнув Києву за атаки по російській енергетиці.

Венс розкритикував Україну за удари по російських НПЗ, оскільки, за його словами, такі атаки впливають негативно на світовий ринок дизельного пального. Вони зокрема нібито спричиняють підвищення цін для американських споживачів, пояснив віцепрезидент США в інтерв'ю виданню 2WAY.

"Вони, безумовно, є партнером у певному сенсі, але я думаю, що ми час від часу маємо певні розбіжності в інтересах", — заявив Венс.

За словами посадовця, США та Україна продовжують співпрацювати щодо деяких питань. Проте він переконаний, що українські Сили оборони повинні зупинити бомбардування нафтопереробних заводів у Росії.

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Венс назвав Україну "партнером у певному сенсі"

Відповідаючи на запитання кореспондента про різницю між статусами "партнера" і "союзника", Венс пояснив, що між США та Україною формально немає оборонного альянсу. Він згадав про те, що Україна поки що не є членкою НАТО. Водночас віцепрезидент США вважає, що Україні і не варто приєднуватися до Альянсу.

"Наскільки я знаю, ми не маємо офіційної союзницької угоди з Україною. Україна не входить до НАТО. Я не думаю, що вона має вступати до НАТО", — заявив Венс.

Водночас американський посадовець схвально відгукнувся про український народ. Він запевнив, що у майбутньому країни продовжуватимуть співпрацювати у низці різних напрямків, проте деякі питання нібито так і матимуть розбіжності між Києвом та Вашингтоном.

Нагадаємо, напередодні міністр фінансів Скотт Бессент зробив гучну заяву про закінчення війни і тричі не зміг назвати Україну союзницею.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що настав час комусь іншому вести переговори від імені України.